Atención: proteccionistas de San Juan prohíben regalar gatos en octubre, ¿por qué? Sugieren no entregar michis en adopción durante este mes, debido a que los animalitos son objeto de prácticas de brujería por Halloween.

Hay dos épocas del año en las que los grupos proteccionistas de animales, especialmente de gatos, encienden sus alarmas: Una es Semana Santa y la otra, precisamente en octubre, por Halloween. En esas fechas enfatizan en no dar gatos en adopción. ¿Por qué? Porque es vox populi que durante ese tiempo hay gente que utiliza a estos animalitos para hacer rituales o brujerías, con lo que sus vidas corren peligro.

“Hay fechas en particular en las que siempre son complicadas las adopciones. Nuestro grupo es muy concurrido y hace años empezamos a notar que en ciertas fechas como el mes de octubre, muchos perfiles recién creados o sin fotos se unían y pedían en adopción gatos, lo cual nos parecía muy sospechoso“, comento a DIARIO DE CUYO Melisa Micheli, una de las administradoras del grupo “Gatos en Adopción San Juan”. “Yo no soy creyente de esas cuestiones, pero es de conocimiento público que sí hay mucha gente que hace sacrificios para Halloween y para Semana Santa”, acotó.

“Hay casos comprobados que los utilizan para sacrificios y por eso se decidió alertar a los miembros y también alertar a todas las personas que manejen grupos de adopción, para que tengan la precaución en este mes, porque es increíble la cantidad de perfiles truchos que piden gatos, negros en particular, como si fueran caramelos. Y se puede ver el mismo perfil pidiendo en varios grupos. Y no uno, sino todos los gatos que puedan. Lamentablemente sabemos que no es para darles una buena vida”, agregó la proteccionista, haciendo extensivo el llamado a la comunidad toda para que preste atención especialmente este mes que comienza. Melisa contó que incluso en estas épocas cierran las publicaciones del grupo y que también debieron ponerlo en privado, por el mismo motivo.

Según Micheli, “las personas que aman a los gatos como mascotas no se fijan en colores, no les importa si son negros o blancos” -que son los colores más pedidos- y ese es un detalle particularmente sugestivo a la hora de la solicitud de adopción. “Es notorio cómo piden un color específico, en general más negros que blancos, pero ambos; y a veces hasta de cualquier color“, comentó.

Tal como recomendaron, lo ideal es esperar para hacer la entrega; y si no hay opción y hay que dar algún michi en adopción en estas fechas, lo indicado es asegurarse que el receptor sea alguien que va a cuidar del animalito y hacerle seguimiento.