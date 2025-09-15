Avance para el deporte en 25 de Mayo: en próximo sábado inauguran la cancha de fútbol 11 de césped sintético Forma parte de la primera etapa de la construcción del primer complejo polideportivo del departamento.

En marzo pasado, y tras más de un año de suspensión, el municipio de 25 de Mayo retomó la obra de un espacio pensado para fomentar el deporte amateur y de manera profesional entre los vecinos. Se trata del primer complejo polideportivo del departamento donde el próximo sábado se inaugurará la vedette de las instalaciones: la cancha de fútbol de césped sintético. Rodolfo Jalife, intendente de esta comuna, dijo que la cancha se estrenará inmediatamente tras la inauguración, y que serán los niños de las Escuelitas de Fútbol los primeros en usarla.

Tras 5 meses de trabajo, la cancha de fútbol 11de césped sintético del complejo polideportivo que el municipio construye en Las Casuarinas, está lista. Mide 48 metros de ancho y 96 de largo, medidas reglamentarias para la práctica profesional de este deporte. ‘La idea es que esta cancha se utilice para la organización de encuentros interdepartamentales y, por qué no, de algunos encuentros interprovinciales. Estamos muy contentos de poder inaugurar la cancha’, sostuvo Jalife.

El intendente agregó que la cancha se inaugurará el próximo sábado a las 10. Además de las autoridades departamentales y de los vecinos, también participarán del acto inaugural los chicos que asisten a las Escuelas de Formación Deportiva de Fútbol y los de algunas divisiones inferiores de clubes locales. Ellos serán los encargados de hacer rodar la pelota para dejar habilitado el uso de estas instalaciones.

La cancha de fútbol de césped sintético forma para de la primera etapa de la obra del primer complejo polideportivo de 25 de Mayo que ya cuenta con cierre perimetral y con la carpintería metálica para la terminación de los futuros camarines y baños del complejo (para varones, mujeres y personas con discapacidad), obras que quedaron a medio terminar cuando se paró la construcción del complejo.

En una segunda etapa, según recordó el intendente, está prevista la construcción dentro del predio de un estadio cubierto con canchas de básquet, hándbol y otras disciplinas que requieren otro tipo de piso. También agregó que está pensado terminar la construcción de albergue para que se alojen los deportistas que lleguen de otras comunas a participar de algún campeonato interdepartamental. ‘Ya iniciamos el expediente para la adquisición de las torres de iluminación que instalaremos en el polideportivo porque la idea es que brinde servicios y comodidades parar las prácticas de actividades durante la noche’, dijo Jalife.