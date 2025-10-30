Avanza a buen ritmo la construcción del nuevo Instituto Odontológico: planean inaugurarlo en 2026 La obra, que tendrá en total 3.393,95 m² de superficie, ya supera el 30% de avance.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía avanza a buen ritmo en la construcción del nuevo Instituto Odontológico, un edificio que promete transformar la atención pública odontológica en la provincia. La obra está financiada íntegramente con fondos provinciales. Concebido bajo los principios de eficiencia, confort y funcionalidad, el proyecto busca no solo modernizar la infraestructura sanitaria local, sino también mejorar la calidad de los servicios de salud bucal.

Con una superficie total de 3.393,95 m² distribuidos en cuatro niveles, el Instituto Odontológico se levantará junto al ex Hospital Español. La obra ya ha superado el 30% de avance y se encuentra en una etapa crucial, con el trabajo sobre la estructura principal del edificio, que incluye columnas, vigas, losas y muros portantes. Al mismo tiempo, los sectores más adelantados ya cuentan con las instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas y otras redes técnicas que garantizarán el correcto funcionamiento de la infraestructura.

El proyecto está dividido en tres sectores funcionales que buscan optimizar el recorrido entre pacientes, profesionales y áreas técnicas. El sector técnico albergará 12 áreas especializadas, incluyendo laboratorios, salas de esterilización, tomografía, rayos X, depósitos de insumos y espacios destinados al mantenimiento.

Por otro lado, el sector público contará con una amplia recepción, salas de espera, sanitarios en todos los niveles y un área de atención al público. En el sector del personal, se encontrarán oficinas, dormitorios, una sala de ateneo, dirección, cómputos y un SUM (salón de usos múltiples) con terraza privada, destinado a actividades administrativas y de descanso del personal.

El nuevo instituto será parte de un polo sanitario que fortalecerá la red de atención en el sur de la provincia, contribuyendo a una articulación más eficiente entre distintos servicios de salud. Su ubicación estratégica junto al ex Hospital Español refuerza la capacidad de atención en la región y facilitará la coordinación de tratamientos odontológicos con otros servicios médicos.

Este proyecto mejorará la calidad del servicio odontológico público. El edificio fue concebido para ofrecer un entorno moderno y accesible, con espacios adecuados para una atención odontológica integral, garantizando que los sanjuaninos tengan acceso a un servicio de salud bucal de calidad.