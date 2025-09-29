Avanza la obra de la Estación Transformadora Solar de Ullum: libraron orden para la compra de equipamiento clave Se trata de la ampliación de las instalaciones que permitirá fortalecer el sistema eléctrico provincial y nacional.

El Gobierno de la provincia dio a conocer los avances de la obra ‘Ampliación de la Estación Transformadora Solar Ullum y de Línea de Interconexión Eléctrica 132 kV, un proyecto estratégico que fortalecerá el sistema eléctrico provincial y nacional, impulsando el desarrollo de energías renovables. Entre los principales avances se destaca el diseño e ingeniería integral de la línea de alta tensión (LAT) y el último paso para compra del equipamiento electromecánico clave. Cabe destacar que hace dos meses, el gobernador, Marcelo Orrego encabezó la firma del Acta de Inicio de Obra de este proyecto que busca lograr la transformación energética de San Juan.

Desde Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) explicaron que actualmente esta obra se desarrolla en dos grandes frentes donde se concentran los trabajos principales. Uno es dentro de la Estación Transformadora (ET) Solar Ullum, con la obra civil de ampliación de la sala eléctrica y campos de maniobras. Y, el otro es en la LAT donde se encuentra construida toda la traza y la construcción de las fundaciones de las bases de los futuros postes de la línea de alta tensión que conectará la ET Solar Ullum con la ET Albardón-Chimbas.

La obra avanza en dos frentes pricipales, uno es la ETEn cuanto a los principales avances de obra, el informe oficial destaca el diseño e ingeniería integral de la LAT, que contempla estructuras metálicas y de hormigón, adaptadas a la geografía local para optimizar la obra en términos técnicos, económicos y ambientales. También, la apertura de caminos sobre la traza de la línea, lo que permite el acceso a todas las ubicaciones previstas y facilita el traslado de personal, materiales y equipos. A esto se suma el inicio de excavaciones y fundaciones, garantizando la estabilidad estructural frente a condiciones climáticas y sísmicas propias de la región.

Gracias a estos avances, ya se emitieron órdenes de compra para el equipamiento electromecánico clave que incluye cables de potencia, celdas de media tensión (33 kV), torres metálicas y postes de hormigón y aisladores, con participación de proveedores nacionales e internacionales.

Por otro lado, el informe detalla que en el obrador de la Unión Transitoria se encuentran fabricados y acopiados los aisladores de la LAT y los transformadores de medición de las estaciones transformadoras, listos para su montaje y puesta en servicio una vez finalizadas las obras civiles. También se destaca que los trabajos avanzan en tiempo y forma según lo estipulado, y que el tiempo de ejecución es de 14 meses.

Obra clave para el futuro energético

La obra de ‘Ampliación de la Estación Transformadora Solar Ullum 132/33 kV, ET Albardón-Chimbas y Línea de Interconexión Eléctrica 132 kV’, es ejecutada por la Unión Transitoria SIGMA S.A-CONECTAR S.R.L, y representa un paso decisivo en el fortalecimiento del sistema eléctrico provincial y nacional, ya que permitirá evacuar la energía generada por dos nuevos parques solares: Ullum ALFA (50 MW), desarrollado por EPSE, y El Chaguar (130 MW), desarrollado en conjunto por EPSE y GENNEIA. Ambos proyectos aportarán en total 180 MW al Sistema Interconectado Provincial (SIP) y al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El Gobierno provincial invirtió más de $15.464 millones propios para la concreción de esta obra que tiene las siguientes características:

– Es única en su tipo en el país, porque esta línea vinculará fuentes de generación de energía renovable solar fotovoltaica e hidroeléctrica, y además cumplirá funciones como línea de subtransmisión dentro del Sistema Interconectado Provincial (SIP).

-Ampliará la Estación Transformadora Solar Ullum, incorporando dos campos de línea, dos transformadores de potencia de 100 MVA cada uno, y un nuevo edificio de celdas de 33 kV, con tecnología de última generación y capacidad de tele-operación desde un centro de control remoto.

-Contempla la construcción de una Línea de Alta Tensión (LAT) en 132 kV, de doble terna, con una extensión de 18 km, que conectará la ET Solar Ullum con la ET Albardón-Chimbas, mediante estructuras de hormigón pretensado y torres metálicas.

-La capacidad de transporte de esta ampliación será equivalente a la energía necesaria para abastecer a 525.600 hogares sanjuaninos.