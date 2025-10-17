Avenida Circunvalación, iluminada de rosa para promover la lucha contra el cáncer de mama En el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pusieron en marcha la iniciativa “Luces que Inspiran”, iluminando los paneles solares de la Avenida Circunvalación con el color rosa.

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Empresa de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), pueso en marcha la iniciativa “Luces que Inspiran”. Esta acción consiste en la iluminación de los paneles solares de la Avenida Circunvalación en color rosa, como símbolo de concientización y apoyo a la lucha contra el cáncer de mama.

La propuesta tiene como objetivo fusionar la tecnología solar con un mensaje de sensibilización, aprovechando el sistema de energía renovable de la provincia para promover la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Este programa, que será desarrollado a lo largo de diversas fechas conmemorativas, hace uso de los monopostes solares de la Circunvalación, una infraestructura que posiciona a San Juan como la primera provincia del país en contar con una ruta nacional completamente alimentada por energía solar.

La primera intervención se lleva a cabo en la víspera del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, buscando visibilizar el rol crucial que juegan los controles periódicos y el acompañamiento social en la detección temprana de esta enfermedad. La iluminación en color rosa, que permanecerá durante el mes de octubre, refuerza el mensaje de apoyo y la necesidad de que todos los sectores de la sociedad participen en la concientización sobre el cáncer de mama.