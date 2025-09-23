Bajó entre $20.000 y $70.000 el precio de las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey: cuánto cuestan ahora y dónde adquirirlas Esta campeonato se desarrollará el mes que viene en el Estadio Aldo Cantoni.

Del 1 al 5 de octubre será sede de una verdadera fiesta deportiva. Se trata del Mundial de Clubes de Hockey Sobre Patines que se desarrollará en el Estadio Aldo Cantoni. Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte dieron a conocer que se redujo el valor de las entradas para presenciar los partidos, al menos en los abonos.

Desde este ministerio de emitió un comunicado para informar que, tras el consenso alcanzado con Worldskate, organizador de este mundial en la provincia, se decidió reducir el precio de las entradas y abonos para presenciar los partidos que se desarrollarán en el Estadio. Dijeron que se tomó esta medida para ‘facilitar el acceso a quienes deseen disfrutar de un evento deportivo de tal magnitud y que lleva el sello de la pasión de los sanjuaninos’.

Las rebajas van desde $20.000 a $70.000, en lo que es abono platea Oeste y abono en general.

Del Mundial de Clubes de Hockey Sobre Patines participación de ocho equipos divididos en dos grupos. En el Grupo A estarán Sporting Lisboa (Portugal), Andes Talleres (Mendoza, Argentina), FC Barcelona (España) y Olimpia Patín Club (San Juan). Por su parte, el Grupo B reunirá a OC Barcelos (Portugal), HC San Jorge (Chile), Melbourne Roller Hockey Club (Australia) y Centro Valenciano (San Juan).

Los nuevos precios de las entradas

Etapa de clasificación: la entrada general cuesta $18.000, mientras que la platea Oeste cuesto $40.000.

Etapa Semifinales, final y partido por el tercer puesto: entrada general, $25.000; platea Oeste, $60.000; abono general, $80.000 (antes costaba $100.000); abono platea oeste, $180.000 (antes costaba $250.000).

Quienes adquirieron entradas o abonos pueden comunicarse al siguiente número 264 5252488.