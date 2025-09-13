Bomberos sofocó un incendio de grandes dimensiones en el límite de Rawson y Pocito El fuego se emplazó en una zona árida de Calle 5 y Chacabuco.

En las últimas horas, personas de Bomberos debió trabajar para controlar las llamas que se expandieron indiscriminadamente por una zona árida de Calle 5 y Chacabuco, en el límite de Rawson y Pocito.

Se trata de un terreno colmado de pastizales secos que ardieron, aún sin conocimiento del origen, durante la madrugada del sábado.

El hecho ocurrió frente al barrio Valle Grande y por fortuna, no hubo que lamentar pérdidas materiales ni mucho menos personas heridas o intoxicadas por la gran nube de humo que generó el fuego.

Los expertos lograron controlar el siniestro que se extendió varios metros.