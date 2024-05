Bronca de empresarios sanjuaninos por las “asambleas sorpresivas” de hoy: dicen que si los multan, se lo descontarán a los choferes Lo afirmó el vicepresidente de ATAP, Ricardo Salvá. Esta mañana algunos conductores no salieron de sus paraderos por varios minutos.

Otra vez el transporte público de pasajeros envuelto en una discusión y tensión tripartita. Es que el gremio se puso firme y anunció medidas si ATAP no acata el acuerdo gremial que eleva el sueldo de los choferes a poco más de $1.000.000. Los empresarios que dicen que no pueden pagarlo. Y el Gobierno, que hace su aporte económico y que resolvió por ahora no aumentarlo ni tocar las tarifas, salió a anunciar que declara ilegal las medidas. En el medio, algo que recalentó todo: este martes en la mañana los usuarios se quejaron que varios choferes no salieron a tiempo de sus paraderos porque estaban realizando asambleas.

Cada uno defendiendo sus intereses, salieron a hablar del tema y uno de los que no tuvo reparos fueron los empresarios, que en San Juan están nucleados en ATAP. Su vicepresidente, Ricardo Salvá, salió con los tapones de punta al afirmar que si son multados -como anunció el Ministerio de Gobierno- de lo descontarán del sueldo a los choferes que se adhirieron a la medida.

A decir de los empresarios, la medida de esta mañana fue sorpresiva también para ellos, “el servicio fue retenido por unos 20 o 30 minutos, temprano en la mañana. Esto no había sido comunicado y ahora debemos juntarnos a analizar cuáles serán las medidas disciplinarias que se van a tomar”, dijo Salvá en una entrevista en Radio Sarmiento.

El empresario insistió que el acuerdo salarial logrado en AMBA es de imposible aplicación en San Juan, porque esas empresas reciben mayor número de subsidios que el interior del país.