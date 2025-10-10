Buen movimiento de gente en el microcentro sanjuanino durante el feriado Desde las cámaras que nuclean al sector mercantil decidieron abrir las puertas para incentivar las ventas.

Falta una semana para el Día de la Madre y por esa fecha especial es que tanto de la Cámara de Comercio de San Juan como la Cámara de Comerciantes Unidos recomendaron la apertura de los locales este viernes 10 feriado nacional para incentivar las ventas.

Cabe destacar que se trasladó el feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con el fin de promover el turismo y desde el sector mercantil aprovecharon la oportunidad para que el desarrollo de la actividad sea normal.

Cerca del mediodía, había buen movimiento de personas. Algunas se acercaron a las cafeterías de la peatonal y de las inmediaciones de la Plaza 25 para disfrutar de un desayuno o almuerzo; unas fueron exclusivamente a comprar y otras se dedicaron simplemente a pasear.

Los locales del microcentro abrieron en su totalidad, sólo se advirtieron que las sedes de las compañías de telefonía celular decidieron darles el feriado a sus empleados.

Desde el sector manifestaron que esperan que el flujo de gente aumente en la tarde, como así también el sábado, cuando la atención nuevamente será con normalidad.