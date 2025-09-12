Buscan familiares de un hombre internado en el Hospital Rawson Desde el nosocomio pidieron localizar a la familia o amigos de un paciente.

Desde el Hospital Guillermo Rawson de San Juan solicitaron la presencia de familiares, amigos o conocidos de un paciente de 68 años que permanece internado sin acompañantes. El hombre fue identificado como Raúl Omar Galliano y está alojado en el servicio de Clínica Médica del nosocomio.

El pedido fue difundido mediante un comunicado oficial emitido por el hospital durante este martes con el fin de contactar a los familiares o allegados al hombre.

Los que conozcan a Galliano deben dirigirse personalmente al área de Servicio Social del Hospital Rawson, en el horario de 8 a 13. También se habilitó la línea telefónica 4294700, interno 4504, para recibir datos o consultas sino visitar la habitación 127.