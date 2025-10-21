Buscando mayor seguridad, el Barrio San Martín contará con una garita policial Fue gracias a un comodato que firmaron las autoridades de la Municipalidad de la Capital con la Secretaría de Seguridad de la provincia y los vecinos del Consorcio.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, en coordinación con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y el Consorcio San Martín, firmaron un contrato de comodato que fortalecerá la presencia del Estado y mejorará la prevención del delito en la zona. En el marco de un trabajo articulado, se concretó la firma de un Contrato de Comodato que permitirá la instalación de una nueva Unidad Operativa en el Barrio San Martín.

El convenio establece la cesión en comodato de un inmueble ubicado en calle Catamarca 1170 norte, dentro del sector de estacionamiento del consorcio, que será destinado exclusivamente al funcionamiento del nuevo destacamento policial. Esta medida tiene como objetivo reforzar la seguridad y mejorar la calidad de vida de los vecinos, acercando los servicios de prevención y respuesta ante emergencias a uno de los sectores más poblados de la Ciudad.

El contrato establece que la secretaría se hará cargo de todas las adecuaciones necesarias del inmueble, su mantenimiento y los costos operativos, respetando la normativa municipal vigente.

Como parte del compromiso asumido, los vecinos podrán participar de reuniones informativas y espacios de diálogo, donde se compartirán avances, resultados y se promoverá la construcción colectiva de soluciones en materia de seguridad comunitaria.

Los objetivos del convenio

• Incrementar la presencia policial en el perímetro y accesos del barrio.

• Fortalecer la coordinación interinstitucional entre la Policía, la Municipalidad y el Consorcio.

• Brindar respuesta inmediata ante situaciones de emergencia o riesgo.

• Fomentar la participación ciudadana y el trabajo conjunto en prevención comunitaria.

El puesto de seguridad policial

Contará con personal policial asignado, equipamiento tecnológico y un espacio físico adecuado para:

• Atender consultas o denuncias de los vecinos.

• Coordinar patrullajes y rondas de prevención.

• Monitorear ingresos y egresos del barrio.

• Servir de enlace directo con el Centro de Monitoreo Municipal.