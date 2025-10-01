Cafecitooooo: ¿Cómo se llevan los sanjuaninos con una de las bebidas más ricas del mundo? El 1 de octubre es el día de esta bendición deliciosa, que ha hecho nido en la provincia, donde abundan buenos lugares para degustarlo. A modo de previa, Joscelina Bersezio, de la Academia de Baristas, comentó cómo lo consumen los sanjuaninos, apuntó cuál y cómo debería tomarse y, de yapa, pasó dato de tres granos que no hay que dejar de probar.

¿Sabías que el café también tiene su día? Sí, desde hace exactamente 10 años, el 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una iniciativa nacida en el seno de la Organización Internacional del Café (ICO es su sigla, en inglés), que no tardó en tener adhesión en distintas partes del mundo. Y entre los objetivos de la efeméride, claramente una es difundir el consumo de productos de calidad y estimular a hacerlo de la forma correcta, para apreciar todo el sabor de una de las bebidas más consumidas alrededor del mundo. San Juan no es ajena al festejo. Con un boom de cafeterías y un número creciente de clientes de todas las edades, fascinados por su aroma y ávidos de dar unos sorbos a su cafecito favorito, no es de extrañar que la provincia quede adentro de esta tendencia global… Ahora bien ¿Eso habla de que el sanjuanino es buen consumidor de café?

DIARIO DE CUYO contactó a Joscelina Bersezio, de la Academia de Baristas, (espacio precursor en su tipo en la provincia, desde donde no solo promueven la cultura del café; también hacen capacitaciones, asesoran emprendimientos y tuestan para proveer a particulares y cafeterías), quien comentó acerca de la relación que el sanjuanino tiene con el café, habló de las costumbres de las diferentes generaciones -que poco a poco se van acercando- y dijo cuáles son los granos que no hay que dejar de probar.

¿Qué busca el sanjuanino a la hora de ir a tomar un café?

Según Bersezio, “en general, lo que más busca el sanjuanino a la hora de tomar un café es un lugar cómodo donde poder charlar y compartir un buen momento”. Sí, las cafeterías se han erigido en una toda experiencia en la provincia, un oasis para pasar un buen rato con pareja, amigos o familia; para hacer una pausa y cargar energías para seguir con el trajín diario y hasta para cerrar un negocio. El desfile de gente es constante, pero siempre el entorno suma y es un llamador; de ahí que los negocios han ido poniendo cada vez más atención en el confort y la estética del lugar, hasta imprimirle un sello propio. Sí, el marco perfecto para un muy buen café.

¿Como lo toma?

Acá se armó. Podría decirse, en términos generales, que hay dos bandos. No se puede discutir que ambos forman parte del “fandom” cafetero local, pero al parecer, son los jóvenes quienes están más cerca de saber degustar un buen café; aunque -vale la aclaración- poco a poco la brecha se va acortando y también hay infiltrados de uno y otro lado.

“Notamos que en el público mayor de 40 años, la principal demanda es que el café esté bien caliente, porque asocian esa temperatura con calidad y disfrute. En cambio, los más jóvenes se inclinan por un café de buena calidad, preferentemente de especialidad y valoran mucho la experiencia detrás de la taza”.

El color es otro dato revelador: mientras los más grandes lo prefieren bien oscuro, las nuevas generaciones no. Bersezio tiene una teoría: es el café que estas generaciones consumieron la mayor parte de su vida, usualmente torrado (con azúcar incorporado en el proceso de tueste, que disimula si la calidad del café es baja) y que tiende a ser más negro. Incluso en algunas cafeterías se servía este producto.

“Las personas de más de 45, 50 años, en general, están acostumbradas a ese café, porque es el único que conocían y era el único que había hasta hace algunos años”, dijo. “No hace tanto que empieza a entrar y a conocerse el café de especialidad, y con eso a entender por qué no hay que tomar el café torrado, sino café tostado. Es también una cuestión de salud”, marcó enfática. “Ahora con las redes hay más información, además la gente se cuida más y eso se nota en los hábitos de consumo, también con el café”, expresó y dio un ejemplo que a más de uno le rebotará cerca: “Antes uno iba a la cafetería y tenía dos opciones: Café solo o café con leche. Y con medialuna o tortita. Punto”.

¿Azúcar o edulcorante?

“Algo interesante es que cada vez más personas en San Juan se animan a probar el café sin azúcar”, se entusiasma Bersezio al hablar del consumo de café en la provincia. “Es un hábito que desde la Academia de Baristas venimos impulsando desde hace siete años, enseñando a descubrir y apreciar los sabores reales del grano”, subrayó la especialista, quien hizo hincapié que el azúcar, obviamente, distorsiona el sabor que hay que saber apreciar.

¿Frío o caliente?

El café caliente le saca años luz de ventaja al frío en San Juan, aunque hagan 48°C a la sombra. Por supuesto que hay un “team frío” que va a buscar siempre una opción más refrescante ¡Y vale!: su cold brew (infusionado en frío por varias horas), su iced coffee, latte o capuccino (con hielo); su affogato (con helado de vainilla o crema), su frappé (batido con hielo)… o la propuesta que cualquier barista con imaginación haya hecho suya.

Redondeando: Cuándo un café es un buen café

Bersezio va al grano (y sí): “El buen café es un café dulzón, fácil de tomar, que no cae mal, que tiene aroma y su color es rojizo, no negro”. ¡Pistas completas! Estamos prácticamente listos para tomar buen café y para tomarlo bien. Aunque no faltará quien diga que “sobre gustos…”

¿Cuáles son los granos más elegidos?

Hay varios, pero según la Academia de Baristas hay tres cafés en grano que hay que probar:

1. Blend House (Brasil). Es un blend equilibrado que combina cuerpo y suavidad, ideal tanto para espresso como para preparaciones con leche. Sus notas recuerdan al chocolate, tabaco y nuez, lo que lo hace versátil y muy apreciado por quienes buscan un sabor intenso pero balanceado.

2. Caracolito (Brasil). Muy valorado por su dulzura natural y matices delicados. Es la elección de quienes quieren experimentar un perfil distinto y con carácter. Presenta notas a caramelo, pimienta y nuez, que lo vuelven complejo y atractivo en taza.

3. Sublime (Colombia). Representa la esencia del café de especialidad colombiano. De perfil más frutal y aromático, conquista a quienes disfrutan sabores más sofisticados. Sus notas evocan chocolate, avellana y naranja, logrando una taza elegante y con gran personalidad.

EXTRA: CURIOSIDADES PARA LEER, CAFECITO DE POR MEDIO