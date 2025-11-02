Calingasta alertó sobre daños en la Pampa del Leoncito “por inadaptados” en vehículos todo terreno Desde el municipio emitieron un comunicado sobre lo ocurrido.

La Pampa del Leoncito sufrió daños en su suelo, según lo que informó mediante un comunicado la Municipalidad de Calingasta. Una infinidad de círculos, como si los hubiesen hecho con un compás, aparecieron en la planicie ubicada en Barreal y generó indignación.

Desde el palacio municipal indicaron que los círculos fueron ocasionados por “un grupo de inadaptados sociales, a bordo de UTV (vehículos todo terreno), quienes ingresaron y circularon sobre la superficie, provocando un serio deterioro en esta zona protegida”.

En el informe, explicaron que por la información que recabaron, los responsables serían pilotos de Rosario y que en las próximas horas “podrían determinar el paradero de cada uno por el lugar donde se alojan“.

Posteriormente, lamentaron lo sucedido y recordaron que se trata de un espacio que es considerado patrimonio de San Juan, bajo la órbita del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Destacaron que dieron aviso inmediato a las autoridades provinciales y policiales, “registrando la denuncia correspondiente y acompañando las gestiones para que se adopten las medidas de control que este caso amerita (aún esperando respuestas)”.

Finalmente, pidieron a la comunidad “mantener el respeto y compromiso por nuestros recursos naturales, entendiendo que la Pampa del Leoncito pertenece a todos los sanjuaninos y requiere del cuidado de cada uno de nosotros”.