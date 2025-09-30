Callejeritos VIP: instalaron cuchas de madera en plena peatonal céntrica para tres perros vagabundos Los comerciantes de la zona dijeron que las instalaron hace un par de semanas, pero que desconocen quién lo hizo.

Comida y agua no les faltaba. Sólo carecían de un lugar cómodo y al resguardo para descansar. Pero ya lo tienen. Son los tres perros que ‘viven’ en la peatonal céntrica y que desde hace un par de semanas cuentan con cuchas de madera para descansar. Los comerciantes de la zona dijeron que desconocen quién pudo colocarlas, y que les parece una excelente acción solidaria en beneficio de estos animales que ya forman parte del paisaje.

Las cuchas están en la esquina de calles Rivadavia y General Acha, y es imposible no verlas. Son tres y de gran tamaño para que los perros, grandotes y ‘viejitos’ puedan descansar cómodamente. ‘Un día llegamos a trabajar y nos encontramos con las cuchas. Nos pareció muy buena idea porque los pichichos ya están viejitos y hasta les cuesta caminar, y necesitaban un lugar donde descansar’, dijo Kevin Silva, del local de venta de celulares que está justo en esa misma esquina.

El joven dijo que a diario ven a una mujer y a un hombre que, en distintos horarios vienen a la peatonal a dejarles comida y agua a los perros. Pero que no saben con certeza si alguno de ellos puso esas cuchas de madera de muy buena calidad. Pero, el responsable no sólo se encargo de la infraestructura, sino también de agregar un plus de comodidad para los canes. En cada cucha colocó mantas de polar para acolchonar el piso de las cuchas y brindarles abrigo.