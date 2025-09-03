Capacitan a jóvenes emprendedores del Departamento Rivadavia Una alianza entre instituciones académicas, el sector privado y el municipio impulsa un proyecto para emprendedores en etapa inicial, con foco en la inclusión y el desarrollo económico local.

Se puso en marcha el proyecto Raíces: Impulso Emprendedor a partir de la articulación entre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo (UCCUYO), el Municipio de Rivadavia y el sector privado, a fin de fortalecer el ecosistema emprendedor en la comunidad.

La iniciativa está dirigida a 40 jóvenes y mujeres del Departamento de Rivadavia que lideran emprendimientos con una antigüedad menor a dos años, y tiene como propósito principal brindar herramientas concretas para consolidar sus proyectos,

promover el arraigo y dinamizar las economías locales.

La capacitación, de tres meses de duración, está a cargo de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEyE) de la UCCuyo, sede donde se desarrolla la formación, con el respaldo de empresarios de la provincia con alto compromiso territorial. También se brindará acompañamiento técnico, con foco en personas que enfrentan dificultades de acceso al crédito, a la capacitación o a redes de apoyo emprendedor.

Además, el proyecto contempla incentivos económicos con un apalancamiento a seis emprendedores que resulten seleccionados.

La acción es posible gracias al trabajo conjunto de Fundación Loma Negra, la empresa Portho Gelatto, Señor González – Concesionario Oficial de Toyota en San Juan, el Área de Extensión Económica de la FCEyE y el Municipio de Rivadavia (Dirección de Relaciones Institucionales).

Impulso Emprendedor se arraiga en un enfoque de sustentabilidad o triple impacto y se enmarca en una visión común: apostar al desarrollo local desde la inclusión, la articulación y el fortalecimiento de capacidades emprendedoras en contextos de vulnerabilidad. Auspicia, Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan.

Fuente: Legislatura Provincial