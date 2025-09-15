Capacitarán en Reanimación Cardio Pulmonar y uso del Desfibrilador Externo Automático Será mañana, martes 16 de septiembre, a las 10 horas, en el edificio central del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. El cupo es limitado a 100 asistentes y se entregará certificación oficial.

El Comité de Higiene y Seguridad de la Secretaría de Obras y Servicios (SOyS) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) lanza su ciclo de formación en primeros auxilios. La primera actividad tendrá lugar el martes 16 de septiembre a las 10 h en el edificio central del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan.

Esta jornada formativa estará centrada en la Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), herramientas fundamentales para salvar vidas en situaciones de emergencia.

La capacitación estará a cargo de profesionales médicos del Hospital Marcial Quiroga, quienes brindarán una instrucción teórico-práctica dirigida al personal de la UNSJ y a miembros de toda la comunidad universitaria interesados en adquirir estos conocimientos esenciales.

El cupo es limitado a 100 asistentes y se entregará certificación oficial a quienes completen la capacitación.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/rcp_soys

También pueden seguir las novedades en Instagram SOyS