Capacitarán gratis a PyMEs sanjuaninas en comercio internacional El mismo está destinado a brindar herramientas que impulsen la proyección internacional de las pequeñas y medianas empresas.

El próximo 3 de septiembre, a las 17 horas, se llevará a cabo un webinar gratuito a través de Zoom, destinado a brindar herramientas que impulsen la proyección internacional de las pequeñas y medianas empresas.

La capacitación está dirigida a PyMEs sanjuaninas y es organizada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones, en conjunto con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

El taller, que se desarrollará de forma virtual, tiene como objetivo ofrecer herramientas prácticas para potenciar los negocios internacionales de las empresas locales.

Entre los disertantes estarán Belén Pessagno (gerenta de Normas y Procedimientos de VUCE), Emmanuel Venice (director ejecutivo de Procesos de VUCE), Jimena Aguilera (gerenta de Asuntos Internacionales de BICE) y Santiago Faina (líder comercial de BICE), quienes compartirán sus conocimientos sobre los desafíos y oportunidades que plantea la internacionalización.

La actividad es gratuita y de acceso libre, aunque requiere inscripción previa a través del siguiente enlace: https://bit.ly/45h5hLx