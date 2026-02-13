Capital alienta la actividad comercial: habrá eximición del pago de tasas y descuentos para quienes instalen su negocio en el departamento Estos beneficios ya están vigentes para quienes quieran iniciar su comercio en cualquiera de los distritos.

Bajo la consigna de alentar la actividad comercial, la inversión privada, el nacimiento de nuevos polos comerciales y la generación de empleo genuino, el municipio de Capital lanzó importantes beneficios para los comerciantes. Así lo adelantó a DIARIO DE CUYO la intendenta, Susana Laciar, quien agregó que quien desee instalar por primera vez su local en el departamento estará exento de pagar la tasa comercial durante los primeros 6 meses. Y que, además, tendrá acceso a otras bonificaciones.

‘Desde el municipio buscamos acompañar y valorar el esfuerzo de quienes apuestan a las inversiones privadas y a la generación de empleo genuino. A estos efectos, queremos decirles a todos los que quieran animarse a poner por primera vez un comercio en Capital, que tienen las puertas abiertas’, dijo la intendenta, quien agregó que estos comerciantes tendrán los primeros 6 meses de funcionamiento con la tasa comercial bonificada en un 100% y, luego, 6 meses más con una bonificación del 50%.

Laciar dijo, además, que estos beneficios ya están vigentes y que se aplican en todo el territorio capitalino. Sostuvo que uno de los objetivos que también se persigue con esta medida es que se generen nuevos polos comerciales en los ‘cuatro grandes distritos’ de Capital Centro, Trinidad, Concepción y Desamparados.

Para acceder a la eximición del pago de las tasas municipales durante los primeros 6 meses y a la bonificación posterior del 50%, el comerciante sólo debe ingresar a la página web del municipio (www.municipiosanjuan.gob.ar), dirigirse a la sección ‘Comercio’ y luego al sector de habilitaciones. Allí deberá completar el formulario y adjuntar la documentación requerida.

“Los vecinos de Capital nos exigen eficiencia, transparencia, compromiso y menos burocracia, en su generalidad. Y desde el inicio de nuestra gestión venimos implementando reformas estructurales que nos ayuden a cumplir esos paradigmas. Es por eso que los comerciantes con sólo ingresar a la web del municipio puede acceder a los beneficios mencionados, sin tener que tramitarlos personalmente”, sostuvo la intendenta.