Capital finalizó la votación del Presupuesto Participativo con récord de participación vecinal En los próximos días se darán a conocer los proyectos. En esta edición participaron 1.453 vecinos de todo el departamento.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que concluyó la votación del Presupuesto Participativo 2025, una herramienta de democracia directa que permite a los vecinos decidir el destino de una parte del presupuesto municipal. En esta edición, participaron 1.453 vecinos, lo que consolidó una vez más este proceso como una de las principales vías de participación ciudadana en la ciudad.

La distribución de la participación por distritos refleja el interés de los vecinos en este mecanismo de decisión. Desamparados lideró con un 58% de los votos, seguido por Concepción con el 20%, Trinidad con el 13% y Capital Centro con el 9%. Esta diversidad en la participación demuestra el compromiso de la comunidad con el desarrollo local y el fortalecimiento de la democracia barrial.

En los próximos días, la municipalidad dará a conocer los proyectos definitivos que serán ejecutados en cada distrito. Estos proyectos fueron el resultado de un proceso participativo en el que los vecinos pudieron debatir y priorizar distintas propuestas, organizadas por el Honorable Concejo Deliberante.

De las 30 propuestas discutidas en las reuniones barriales, 12 fueron seleccionadas para avanzar hacia la etapa de ejecución. La inversión total destinada a estas obras asciende a $314.074.893,73, con un promedio de $26.172.907,81 asignado a cada proyecto. Esta asignación se garantiza con el respaldo del Ejecutivo Municipal y la aprobación del Concejo Deliberante.

El Presupuesto Participativo 2025 se desarrolló en tres etapas: organización, elaboración y selección de proyectos, y finalmente, la ejecución de los mismos. Esta metodología asegura que las decisiones sean transparentes y orientadas a las necesidades de la comunidad. Además, se subraya la importancia de la financiación garantizada, que contribuye a la viabilidad de cada proyecto.