Capital presentó la transformación urbana de una importante zona La intervención integral que transforma el entorno urbano incluye zapata, cordón, vereda, alumbrado, parada de colectivos y forestación en calles Sargento Cabral, Aguiar y Los Nogales.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan presentó las obras de mejoramiento urbano que se desarrollan en los tramos de las calles Sargento Cabral, Aguiar y Los Nogales, hasta llegar al Barrio Los Aromos. Esta intervención integral abarcó la construcción de zapata, cordón y vereda, junto con mejoras en el sistema de alumbrado público y tareas de forestación, consolidando un espacio más seguro, accesible y ordenado para los vecinos.

El acto de presentación contó con la participación de la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar y el vicegobernador, Fabián Martín, que recorrieron la zona y dialogaron con los vecinos sobre el impacto positivo de estas obras.

Obras que impactan en la vida cotidiana

Las tareas comenzaron con una preparación integral del terreno, que incluyó la remoción de árboles en mal estado, la extracción de vías del antiguo ramal ferroviario y la nivelación del suelo para garantizar una base firme. Luego, se ejecutaron aproximadamente 150 m³ de zapatas de hormigón, base estructural sobre la cual se construyeron más de 600 metros lineales de cordón.

A estas mejoras se sumaron alrededor de 650 m² de veredas de hormigón peinado, con rampas de accesibilidad en esquinas, promoviendo la inclusión y facilitando el tránsito peatonal. En calle Aguiar, además, se realizaron tareas de parquización y reforestación, junto con la instalación de nuevos bancos urbanos y un moderno sistema de iluminación pública peatonal y vial, reforzando la seguridad y la calidad del espacio. También se instaló mobiliario urbano general, como cestos de basura y bancos, y se construyó una nueva parada de colectivos, mejorando la funcionalidad del entorno y promoviendo el uso del transporte público.

La obra culminó con trabajos de sellado de juntas, limpieza final y acondicionamiento general del entorno, asegurando su durabilidad y puesta en uso inmediata.

Esta obra forma parte del plan estratégico de transformación urbana que impulsa la municipalidad, con el objetivo de mejorar la infraestructura barrial, elevar la calidad de vida de los ciudadanos y poner en valor los cuatro distritos de la Ciudad.