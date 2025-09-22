Capital puso en marcha una nueva propuesta para mujeres que incluye desde atención médica gratuita hasta clases de cocina Se trata del Programa Integral ‘Mujeres en el Centro’ que arrancó hoy para llegar a todas las vecinas del departamento.

El objetivo es claro: acercar prestaciones esenciales a las vecinas, fortaleciendo el acceso a los derechos, salud y desarrollo comunitario. Esto es lo que se busca con el Programa Integral ‘Mujeres en el Centro’ que puso en marcha el municipio de Capital y que recorrerá los diferentes barrios del departamento.

A las 9 comenzó la primera edición de esta nueva propuesta transversal y gratuita que promueve el acceso a la salud, el empleo, la formación y los derechos, con foco en las mujeres de los distintos barrios. Esta primera jornada se realiza en calle Salvador María del Carril, entre Cereseto y Coronel Díaz, mientras que las próximas se llevarán a cabo en otros sectores de la comuna. Y será el municipio quien informe través de sus redes sociales los nuevos destinos.

En todos los lugares se realizarán las mismas actividades que buscan fortalecer el rol de la comunidad, promover la inclusión y visibilizar el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales, el sistema de salud privado y la ciudadanía. La propuesta incluye:

clases de yoga y stretching, de cocina y nutrición, de huerto urbano y de educación financiera; atención en el tráiler de salud para prevención y detección precoz de cáncer de cuello de útero y de mama (examen de mama, PAP, colposcopia y cepillado endocervical); atención en el campamento sanitarios donde habrá controles básicos de salud, vacunación, laboratorio (testeo de ITS y Chagas), control cardiovascular (peso, talla, IMC, tensión, glucemia), asesoramiento nutricional. También, asistencia social, información de programas, conversatorios y asesoría jurídica, inclusión y accesibilidad, integración intergeneracional, programas de género y contención. Se suma además, talleres con material reciclado, apoyo escolar, biblioteca y lectura, etc.