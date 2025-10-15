Cardenales amarillos rescatados en la provincia, fueron liberados en áreas protegidas de San Luis Las aves fueron víctimas del tráfico ilegal en San Juan y se rehabilitaron en el Centro de Recuperación de Especies Temaikén.

La Secretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Conservación y el Área de Rescate de Fauna Silvestre, participó en la liberación de cardenales amarillos (Gubernatrix cristata), una especie emblemática y en peligro de extinción, en dos áreas protegidas de la provincia de San Luis: la Reserva Natural Famiyasta y el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Las aves habían sido rescatadas en distintos operativos contra el tráfico ilegal de fauna realizados en San Juan y tuvieron un largo período de rehabilitación.

Desde Ambiente informaron que en noviembre de 2024, los cardenales amarillos fueron trasladados y entregados a la Fundación Temaikén y Aves Argentinas, donde se llevó adelante un exhaustivo proceso de rehabilitación en el Centro de Rescate y Rehabilitación de Especies Temaikén (CRET), en la localidad bonaerense de Escobar. Esta acción refuerza el trabajo conjunto entre provincias e instituciones dedicadas a la conservación de especies nativas.

Personal de Ambiente de San Juan viajó a San Luis para participar de la liberación de las aves.Durante su estadía en el centro, los cardenales recibieron atención clínica individual bajo anestesia, con controles de peso, sexo e identificación mediante anillado. Además se le realizaron exámenes radiográficos, análisis de sangre, revisiones oculares, de plumas y picos, y desparasitación. Tras cumplir con el período de cuarentena, las aves pasaron a amplias voladoras para recuperar musculatura y comportamiento natural.

La liberación fue acompañada por técnicos de la Secretaría de Ambiente de San Juan, quienes verificaron el cumplimiento de todos los protocolos de reintroducción. Cada ejemplar fue liberado con éxito en su hábitat natural, marcando el cierre de un ciclo de rescate, rehabilitación y devolución a la naturaleza.

Además, se entregaron a la provincia de San Luis nueve cardenales copete rojo (Paroaria coronata) para su recuperación en el Centro de Rescate de La Florida, y trece cardenales amarillos adicionales a la Fundación Temaikén y Aves Argentinas para continuar con el mismo proceso de rehabilitación. De esta manera, se reafirmaron los lazos de cooperación entre las provincias y las organizaciones dedicadas a la protección de la fauna silvestre, fortaleciendo las políticas de conservación de especies de alto valor ecológico y cultural para la región.