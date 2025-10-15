Cáritas lanzó una nueva campaña de ayuda: pide donaciones de zapatillas para familias de Iglesia Las donaciones pueden acercarse a la sede o a cualquiera de las cáritas parroquiales.

Bajo el lema ‘Dona zapatillas y cambiá vidas’, Cáritas San Juan puso en marcha una nueva campaña solidaria. Esta vez pide colaboración con zapatillas para familias humildes del departamento Iglesia. Hasta fin de mes hay tiempo de colaborar con esta causa. Así lo dijo Alejandro Quiroga, director de esta institución, quien remarcó que ‘muchas familias’ a traviesan por una mala situación económica y que necesitan ayuda.

Quiroga dijo que Cáritas siempre busca ayudar a la comunidad satisfaciendo necesidades puntuales. Y que, en esta ocasión, se enfocaron a conseguir zapatillas. ‘Miembros del área de animación y de Magre visitaron varias sectores de Iglesia y notaron la necesidad de calzado en la gente. Tanto de uso diario e ir a la escuela como para ocasiones especiales como la Primera Comunión, por eso decidimos hacer esta campaña exclusiva de las zapatillas. Es que generalmente la gente dona mercadería y ropa, pero muy poco calzado’, dijo Quiroga.

Los interesados en participar de esta campaña de Cáritas, pueden donar calzado de todo tipo (zapatos, zapatillas, gomones, etc.), de hombre, mujer y niño, y de todos los números. Pueden ser nuevos o usados, pero en buen estado. Las donaciones se pueden acercar por la sede de la institución, en calle Güemes 936 Sur, entre Mariano Moreno y Belgrano, en Capital. O en cada cáritas parroquial.

Quiroga dijo que las donaciones se recibirán hasta fin de este mes.