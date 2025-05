Carros pancheros: el municipio obligará a cada uno a pagar luz y limpieza La intendenta Susana Laciar dijo que la instalación de los tráileres de comida en calle Alberdi podría ser en junio. Siguen las reuniones con vecinos y el acondicionamiento del lugar. “La idea acá es una ciudad pensada, planificada, ordenada y controlada con presencia”.

La intendenta Susana Laciar estimó que a principios de junio podrían volver a funcionar los carros pancheros en la nueva ubicación, sobre calle Alberdi. “Apostamos a esa fecha.Sabemos que también de ellos viven muchas familias, entonces es nuestra responsabilidad de ser lo más ágiles posible” dijo en declaraciones a Radio Sarmiento.

“Sinceramente lo más pronto posible, depende de algunas obras que estamos trabajando con el Ministerio de Infraestructura que tienen que ver con el tendido eléctrico, porque lo que no queremos es que estén como estaba en la calle San Luis, todos colgados de un solo lugar, sino que cada uno tenga su tendido eléctrico, cada vehículo pagando su electricidad, cada vehículo también pagando por OTA (Ordenanza tributaria anual), que es el servicio de limpieza de su metro cuadrado, por supuesto que no hay mesas y sillas contiguos al vehículo” sostuvo Laciar.

Sobre las dudas que representó para algunos vecinos y para los mismos comerciantes instalarse en la zona contigua al Cementerio de la Capital, dijo que “la idea de esa zona es que sea una zona vivida, tenemos ahí por supuesto el cementerio con todos los respetos y con la impronta que le vamos a dar al cementerio, pero bueno, también tenemos un Recoleta (en Buenos Aires) …honramos a los difuntos, pero también lo hacemos diciendo que mientras hay vida, hay vida con respeto” sostuvo.

Reinteró que se jerarquizará toda la zona, que se colocarán juegos en el Parque Belgrano y pidió que le den “la oportunidad de poner el impronta, de vivir (el lugar), de conocerlo y creo que sí con la presencia. Lo que pasa es que cuando hacemos las cosas sin la presencia, sin el control y sin el diálogo, como pasó en la calle San Luis, estaban ahí porque vi luz, subí, me puse, y no había control, y no había presencia, y estaban porque tenían que estar.

“La idea acá es una ciudad pensada, planificada, ordenada y controlada con presencia, tenemos que estar para que todos la podamos vivir y disfrutar y en virtud de eso todos, bueno, en definitiva los problemas que puedan suscitar de una ciudad que se va agrandando, se puedan solucionar desde la presencia también del Estado

La intendenta compartió que está manteniendo reuniones con los vecinos de la zona, recibiendo reclamos de la problemática que ya tienen, que no está relacionada con la instalación de los carros de comida. “Los vecinos de Calle España tienen problemas de estacionamiento porque tenemos ahí clínicas médicas, tenemos ahí vacunatorio provincial, entonces tenemos una zona de afluencia, por lo tanto, por supuesto que he recibido el reclamo, es que estamos presentes con la gente de Eco, la gente de señalización para justamente poder hacerle la vida más fácil a vecinos frentistas, así que en su garaje, y esto también tiene que ver con las buenas costumbres de los vecinos. Por ejemplo, si hay un garaje vecino, no estaciones” dijo.