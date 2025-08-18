Casa Cuna aclaró que no pide fondos en la vía pública Es tras las denuncias recibidas de gente pidiendo dinero en su nombre.

La Asociación Casa Cuna San Juan informó a la comunidad que no realiza pedidos de dinero ni donaciones en la vía pública. “En las últimas semanas se ha reportado la presencia de una persona que, en nombre de nuestra institución, solicita colaboración, lo cual es absolutamente falso”.

Casa Cuna es una ONG sin fines de lucro que se sostiene gracias al aporte de sus socios y al apoyo solidario de la comunidad sanjuanina, “que siempre nos acompaña con gran generosidad en nuestra labor en favor de la niñez”, dijeron.

“Agradecemos profundamente a quienes nos ayudan de manera transparente y responsable, y recordamos que la forma correcta de colaborar es asociándose o realizando donaciones a través de nuestros canales oficiales”.