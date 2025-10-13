Casa Cuna recurre a la solidaridad de los sanjuaninos: necesita leches especiales para dos bebés con problemas gástricos Se trata de dos bebas, de 1 mes y de 6 meses de edad que deben tomar Nutrilon Comfort y Pepti Junior HE.

Nuevamente Casa Cuna necesita de la ayuda de la comunidad. Esta vez pide colaboración con dos leches especiales de alto costo para poder alimentar a dos bebés que padecen trastornos gástricos. Liliana Moreno, al frente de esta institución que funciona ‘a pulmón’, dijo que la gente puede colaborar con estos productos o realizando una transferencia a modo de ayuda económica.

Las bebas tienen 1 mes y 6 meses de vida, y ambas padecen trastornos gástricos, generados por intolerancia y alergia a la proteína de la leche de vaca por eso necesitan alimentarse con Nutrilon Comfort y Pepti Junior He. ‘Estas leches son bastante caras, además, una lata de 400 gramos sólo les dura dos días porque toman 6 biberones diarios. No pueden tomar leche común porque eso les afecta mucho la salud’, dijo Moreno.

Quienes quieran colaborar pueden acercar las leches a la sede de Casa Cuna, en el ala Noreste del Hospital Rawson, todos los días y en cualquier horario, ya que las voluntarias trabajan los 365 días del año durante las 24 horas del día. Quienes deseen hacer un aporte económico para colaborar con la compra de estos productos, puede realizar una transferencia al alias: CASACUNA.SANJUAN.

Cabe recordar que Casa Cuna es una asociación civil sin fines de lucro que se encarga de cuidad a bebés que fueron separados de su seno familia. No cuenta con subsidios y funciona gracias a la cuota societaria, a las actividades que realiza para recaudar fondos, pero principalmente por la solidaridad de los sanjuaninos y el aporte que realizan algunas empresas. ‘Ahora estamos vendiendo agendas 2026 a $20.000. Quien quiera comprar una y colaborar con la Casa, puede ir por la sede o contactarnos por las resdes sociales’, dijo Moreno.