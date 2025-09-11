Chimbas: tras un año sin funcionar, reabre el quirófano municipal de mascotas con sede propia Funcionará en dos contenedores habitacionales que adquirió el municipio con fondos propios.

Nuevamente abrirá sus puertas el quirófano municipal de mascotas, en el departamento Chimbas,. y esta vez en una sede propia. Funcionará en el Obrador Municipal de manera fija. El año pasado se dejó de prestar el servicio gratuito de esterilización y vacunación canina y felina debido a que el municipio no pudo seguir pagando el alquiler del salón donde funcionaba esta sala de operaciones.

Para la puesta en marcha de este servicio nuevamente, el municipio de Chimbas compró dos contenedores habitacionales. Los mismos se instalarán en el Obrador Municipal y en forma de L. En uno funcionará la parte administrativa y de admisión, mientras que en el otro funcionará el quirófano y la sala de recuperación de las mascotas intervenidas. Si bien estarán en el predio del Obrador, el quirófano contará con una entrada independiente por Calle Azcuénaga.

Desde el municipio dijeron que ya se están construyendo las bases donde se instalarán ambos contenedores y que está previsto que el quirófano comience a funcionar a partir del mes que viene. También agregaron que está previsto realizar, en un principio, 10 cirugías (5 felinas y 5 caninas) durante el turno mañana. Pero que está contemplado también habilitar el turno tarde con igual cantidad de intervenciones.

Además de la esterilización de perro y gatos, en el quirófano municipal se realizará vacunación antirrábica y desparasitación. A esto se agregará campañas de concientización sobre la tenencia responsable de mascotas con charlas en escuelas, clubes deportivos y uniones vecinales de las zonas aledañas.