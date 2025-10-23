Cientos de alumnos participaron de la jornada contra la resistencia antimicrobiana Todas las escuelas de San Juan participaron en una jornada interministerial para prevenir la resistencia antimicrobiana, promoviendo la sensibilización y educación sobre esta problemática global.

Este jueves se llevó a cabo una jornada educativa única en la provincia, que involucró a todas las instituciones educativas de los niveles inicial, primario, secundario y terciario, tanto del sector público como privado. Bajo el nombre “Educando para Prevenir: Resistamos a la Resistencia Antimicrobiana”, la iniciativa fue impulsada por el Programa Provincial de Prevención, Vigilancia y Control de las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud y la Resistencia Antimicrobiana, que depende del Ministerio de Salud de la provincia.

La jornada, que se desarrolló simultáneamente en todas las escuelas de la provincia, tuvo como objetivo sensibilizar a directivos, docentes y estudiantes sobre la creciente amenaza que representa la resistencia antimicrobiana (RAM), un problema de salud global que pone en riesgo la eficacia de los antibióticos y otros tratamientos esenciales. Este enfoque formativo busca generar conciencia sobre la importancia de un uso responsable de los antibióticos y su impacto en la salud pública.

La acción educativa comenzó con una capacitación virtual el pasado 14 de octubre, destinada a los equipos docentes de la provincia, que alcanzó a unas 3.000 visualizaciones. En este encuentro, los educadores pudieron acceder a contenidos teóricos sobre la resistencia antimicrobiana y su impacto sanitario, además de estrategias preventivas bajo el enfoque “Una Salud” (One Health), que resalta la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental.

Durante la capacitación, se abordaron temas clave sobre cómo prevenir la RAM y qué medidas deben adoptarse a nivel personal y colectivo. Este enfoque integral pretende involucrar a toda la comunidad educativa en la solución de un problema que no solo afecta a los individuos, sino a toda la sociedad.

El propósito de la jornada “Educando para Prevenir” fue que los conocimientos adquiridos por los docentes luego sean replicados en las aulas, promoviendo un trabajo participativo con los estudiantes. Así, los chicos podrán involucrarse activamente en la prevención de la resistencia antimicrobiana, transformándose en agentes de cambio dentro de sus comunidades escolares. Los contenidos desarrollados en los talleres son diseñados para fortalecer la conciencia colectiva y generar un espacio de reflexión sobre la importancia de cuidar la salud y el ambiente.

La educación sobre la RAM tiene un rol fundamental no solo en la protección de la salud de los estudiantes, sino también en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con el bienestar común. Al integrar estos conocimientos en el currículo escolar, la provincia de San Juan está dando pasos significativos hacia un futuro más saludable, promoviendo prácticas responsables en el uso de medicamentos y sensibilizando a las nuevas generaciones sobre los desafíos sanitarios globales.