Cinco sanjuaninos ganaron más de 20 millones de pesos en Quini 6 y Loto Las jugadas se hicieron en agencias de Capital, Rawson y Caucete.

Desde la Gerencia de Juegos de la Caja de Acción Social informaron que dos sanjuaninos resultaron ganadores en el Quini 6 en el sorteo N°3306, en la modalidad 5 aciertos Siempre sale, ganaron cada uno $8.007.280. Uno de ellos hizo la jugada en Capital (agencia 405) con los números 18, 21, 25, 29,45, sin acertar el 10.

En tanto que el apostador que jugó en Chimbas, en la agencia 490, acertó a las bolillas 14, 18, 21, 29 y 45.

En la modalidad “5 aciertos Segunda vuelta” un apostador de Caucete, que hizo la jugada en la agencia 588, se llevó $2.048.545 al acertar a los números: 11,20,21,23,30, salvo el 17.

Finalmente, 2 apostadores tuvieron suerte en el Loto, sorteo N°3815, en la modalidad “5 aciertos Match” y cada uno ganará $1.106.157

Uno de los ganadores eligió los siguientes números: 01,13,14,20,28, sin acertar el 13 en la jugada vendida en Agencia 023 de Capital.

Otra persona jugó 1,13,14,20,28 y 03 que no salió. La jugada fue realizada en la Subagencia 143 en Rawson.