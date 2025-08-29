Clima en San Juan: con fuerte viento en la noche, así estará el tiempo este viernes 29 de agosto La máxima ascenderá hasta los 25°C.

Según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes 29 de agosto, se espera en San Juan que la máxima ascienda a 25°C, mientras que la mínima está pronosticada en 6°C.

La jornada se presentará con cielo algo nublado por la mañana mientras que en la noche habrá nubosidad por completo. El viento provendrá del sector noroeste durante la mañana, rotará al sur por la tarde y cambiará al sudeste por la noche con velocidades entre 42 y 50 km/h.

Para el resto de la semana, las máximas oscilarán entre los 6 y 19 grados.

Pronóstico del tiempo en San Juan: