Clima en San Juan: mirá cómo estará el tiempo este domingo 9 de noviembre La máxima llegará a los 28°C.

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo 9 de noviembre, se espera en San Juan que la máxima ascienda a 28°C y que la mínima está pronosticada en 19°C.

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y el viento será del sector sur por la mañana, rotando al sureste durante la tarde y nuevamente al sur por la noche, sin ráfagas y con una intensidad de entre 13 y 22 km/h durante la jornada.

Para el inicio de la semana, el lunes la máxima será de 30ºC mientras que durante el resto de la semana las máximas oscilarán entre los 29 y 32°C