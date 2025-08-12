Clima en San Juan: mirá cómo estará el tiempo este martes 12 de agosto La máxima subirá hasta los 25°C.

Según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes 11 de agosto, se espera en San Juan que la máxima ascienda hasta los 25°C, mientras que la mínima fue de 5 °C en las primeras horas del día.

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado. Habrá viento del sector sudeste durante la mañana y gran parte de la tarde, rotando hacia el sur durante la noche, con pronóstico de ráfagas intensas, de entre 51 y 50 km/h

Para el resto de la semana, las máximas oscilarán entre los 14 y 17 grados.