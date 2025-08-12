Según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes 11 de agosto, se espera en San Juan que la máxima ascienda hasta los 25°C, mientras que la mínima fue de 5 °C en las primeras horas del día.
La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado. Habrá viento del sector sudeste durante la mañana y gran parte de la tarde, rotando hacia el sur durante la noche, con pronóstico de ráfagas intensas, de entre 51 y 50 km/h
Para el resto de la semana, las máximas oscilarán entre los 14 y 17 grados.