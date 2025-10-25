Clima en San Juan: mirá cómo estará el tiempo este sábado 25 de octubre La máxima llegará a los 23°C.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado 25 de octubre, se espera en San Juan que la máxima ascienda a 23°C, mientras que la mínima está pronosticada en 13°C.

La jornada se presentará con cielo algo a parcialmente nublado y ventoso. Luego del intenso viento de la madrugada, se espera que continúe el viento del sector Sur, con ráfagas de entre 40 y 50 km/h durante la primera parte del día. Luego rotará hacia el sudeste por la tarde y sudoeste por la noche.

Para el domingo se espera una máxima de 20 grados y pronóstico de viento del noroeste. El lunes, la máxima será de sólo 18 grados, debido a la presencia de un fuerte viento sur en la madrugada.

