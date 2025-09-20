Como consecuencia del temporal de Santa Rosa una familia de Pocito perdió su casa, pero ya recibió ayuda para su reconstrucción La vivienda precaria de adobe, ubicada en la Zona Norte del departamento, había sido afectada por las lluvias.

La familia Sirviente, que vive en la Zona Norte de Pocito, pasó momentos de angustia cuando su precaria vivienda de adobe se derrumbó como consecuencia del temporal de Santa Rosa. Pero, ya recibió ayuda económica y asistencia por parte del municipio de este departamento para iniciar la reconstrucción de la casa.

Tras tomar conocimiento de la situación de los Sirviente, el municipio de Pocito, intervino de forma inmediata y directa tanto para cubrir las necesidades urgentes de esta familia como para ayudarla a reconstruir la vivienda. En este marco, la familia fue asistida con ayuda alimentaria, abrigo y un subsidio económico.

A esto se suma la colaboración municipal con materiales de construcción. Ayer, Laura Sirviente recibió ripio, arena y cinco bolsas de cemento, destinados a iniciar la reconstrucción de su hogar. De manera previa, su familia ya había sido acompañada con la entrega de cortes de nylon, un colchón, frazadas, módulos alimentarios y kits escolares cuando la casa se vio afectada por las últimas lluvias.

El intendente de Pocito, Fabián Aballay, destacó el trabajo realizado por los diferentes dispositivos del municipio, brindando respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de emergencias. “El compromiso del municipio es estar al lado de los vecinos cuando más lo necesitan”, sostuvo el funcionario.