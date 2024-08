Cómo se activa el boleto escolar y docente en la SUBE El ministerio de Gobierno informó cuáles son los pasos para tener activado el beneficio para el transporte público.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde este martes 13 se comenzará con la activación del boleto escolar y docente en las tarjetas Sube registradas a nombre del beneficiario.

El ministerio de Gobierno comunicó que durante la semana la Secretaría de Tránsito y Transporte enviará el mail de aprobación a los correos declarados por los inscriptos, que realizaron su solicitud desde junio.

Posteriormente, el usuario deberá esperar 48 a 72 hr hábiles para pasar por una estación TAS y acreditar por primera vez el boleto.

También podrá hacerlo desde la APP de Sube desde un teléfono con sistema NFC.

Este beneficio será otorgado a todos los estudiantes y docentes de los niveles y modalidades que fueron acreditados como tales en los organismos educativos estatales y privados de la provincia.

Desde la repartición destacaron que el beneficio es individual e intransferible. Esto quiere decir que, sólo los estudiantes de los niveles inicial, primerio, secundario, terciario y universitario, y los docentes en actividad que hayan sido acreditados como tales (es decir, que hayan aparecido en las nóminas de la educación privada y pública) podrán gozar del beneficio.

En caso de que en el lapso de una semana, el usuario no reciba el mail de aprobación y no vea acreditado el beneficio en la tarjeta (luego de haber pasado por una TAS o de haber activado la tarjeta en un celular con NFC) podrás enviar un mail a info.sube@sanjuan.gov.ar para informar tu situación particular.

Por otra parte advierten a la población de no caer en estafas puesto que el Ministerio de Gobierno no solicitará dinero extra.

Con la tarjeta SUBE registrada se puede:

– Obtener el boleto escolar y docente de inmediato sin necesidad de pedirle el beneficio al chofer. -Acceder a un sistema de transporte público más eficiente y seguro. -Podrás dar de baja la tarjeta por pérdida, robo o rotura desde el sitio web de Sube o el número 0800 (0800-777-7823) sin necesidad de acudir presencialmente al Centro de Atención Sube en el Centro Cívico.

-Recuperar el saldo en caso de pérdida, robo o rotura de la tarjeta.

-Acceder a beneficios en descuentos nacionales o locales (jubilación, becas escolares, beneficios a ex-combatientes de Malvinas, programas de Anses, etc.)