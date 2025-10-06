Cómo se vivió la elección de la Reina del Adulto Mayor en 9 de Julio Angélica Ochova resultó elegida como representante departamental en la elección provincial.

La comunidad de 9 de Julio vivió una tarde cargada de emoción, alegría y encuentro en la Casa de la Cultura, donde se llevó a cabo la elección de la Reina Departamental del Adulto Mayor.

En esta nueva edición, Angélica Ochova fue coronada como reina, mientras que Lidia Fluixa recibió el reconocimiento como virreina. Angélica tiene 70 años y es de la Villa Cabecera.

El evento contó con la presencia del intendente Daniel Banega, quien estuvo acompañado por autoridades municipales, junto a los candidatos a diputados nacionales Cristian Andino y Romina Rosas, quienes acompañaron a la comunidad en este encuentro tan significativo.

Durante la jornada, el público disfrutó de shows artísticos, la presentación de músicos locales y la participación de academias municipales de danza, que aportaron color y energía a la noche.

La actividad se desarrolló en un clima de alegría y participación, reafirmando el compromiso del Municipio de 9 de Julio con la promoción de la cultura, la integración intergeneracional y el fortalecimiento del sentido comunitario que caracteriza al departamento.