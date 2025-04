Cómo trabajará el comercio en San Juan este jueves 1 y viernes 2 de mayo A través de un comunicado, definieron si abren sus puertas.

Este jueves 1 de mayo se celebra a nivel internacional el Día del Trabajador y la provincia no es la excepción. Por este motivo, las actividades en San Juan se verán afectadas y mediante un decreto nacional, el viernes 2 de mayo será día no laborable con fines turísticos.

En este sentido, desde la Cámara de Comercio de San Juan, recomendaron que el primer día del quinto mes del 2025, los comercios no abran sus puertas mientras que sugieren que el viernes 2 regrese la actividad de manera normal, “en cumplimiento con la legislación laboral vigente”.

Qué dice la ley

El jueves 1° de mayo será feriado nacional por el Día del Trabajador, sin obligación laboral y con pago adicional del 100% para quienes trabajen, mientras que el viernes 2 de mayo, ofrece flexibilidad a los empleadores del sector privado, declarado día no laborable con fines turísticos.

El próximo jueves 1 de mayo se celebrará el Día del Trabajador, un feriado nacional conforme a la Ley 27.399/2017, que no es trasladable. Durante este día, los empleados de comercio no tienen obligación de trabajar y, en caso de hacerlo, deben percibir un adicional del 100% sobre su jornada normal, sin que se acumulen días libres compensatorios.

Por otro lado, el viernes 2 de mayo se establece como “día no laborable con fines turísticos” según el Decreto 1027/2024, en el marco de la promoción turística para 2025. En este día, el empleador del sector privado puede decidir si el trabajador presta tareas o no. En ambos casos, se abona un salario normal, es decir, no se paga adicional.