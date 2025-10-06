Compañerismo y nerviosismo en el primer encuentro oficial entre las candidatas a Reina de Personas Mayores 2025 Fue en el Salón Cruce de Los Andes, en el Centro Cívico donde protagonizaron una sesión de fotos.

Fue el primer encuentro tras haber sido elegidas para representar a sus departamentos en la elección provincial. Y, pese al entusiasmo de vivir una experiencia nueva, no pudieron dejar de sentir los nervios típicos de ser novatas. Fueron las candidatas a Reina Provincial de Personas Mayores 2025 que ayer participaron de la primera reunión oficial, rumbo al gran día.

A las 9 en punto, las candidatas llegaron luciendo con elegancia y orgullo la banda con el nombre del departamento que representan al encuentro que se realizó en el Salón Cruce de Los Andes, en el Centro Cívico. A penas ingresaron se toparon con varias cámaras de fotos y videos que las puso un poco nerviosas. Pero el ánimo que se dieron entre sí sirvió para que se relajaran un poco y disfrutaran del momento.

Las candidatas comenzaron a posar para las fotos y a ensayar las consignas que recibieron para protagonizar un corto video en el que debían decir su nombre de pile, qué les gusta hacer y a qué departamento representan. Parecía una tarea sencilla, pero varias tuvieron que grabar dos o 3 veces para que el video quedara perfecto. Pero, en ese momento de nerviosismo apareció el compañerismo. El resto de las mujeres alentaban y arengaban a las más nerviosas.

Tras superar la etapa de las fotos y filmaciones, las candidatas pudieron disfrutar de un ágape junto al director de Políticas para Personas Mayores, Roberto Ochoa, quien les recordó que la elección de la Reina Provincial será el próximo 15 de octubre, en el Estadio Aldo Cantoni. De las 19 candidatas departamentales, 14 participaron de este encuentro. Faltaron a la cita las representantes de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Valle Fértil y Chimbas.