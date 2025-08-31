Con alerta naranja por lluvias en San Juan, así estará el tiempo este domingo 31 de agosto Se espera que la máxima ascienda hasta los 8°C.-

Después de un sábado marcado por lluvia en gran parte de San Juan y granizo en 25 de Mayo, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo continuará el fenómeno climático de esta época conocido como Temporal de Santa Rosa.

Informaron que la máxima ascenderá hasta los 8°C mientras que la mínima caerá hasta los 3°C. La jornada se presentará con cielo nublado y lluvias durante prácticamente toda la jornada, según el SMN serán lluvias fuertes por la mañana, mientras que en la noche serán aisladas.

Además, el viento provendrá del sur, con velocidades entre 60 y 69 km/h, que irán en descenso con el paso de las horas y rotará hacia el norte por la noche.

Para mañana lunes se espera que la temperatura ascienda aunque será una jornada fresca con una máxima que llegará a los 16°C y sin lluvias. Para el resto de la semana las máximas irán entre los 9°C y 19°C.

Alerta Naranja por lluvias

9 de Julio – Albardón – Capital – Chimbas – Rawson – Santa Lucía – Zona baja de Pocito – Zona baja de Rivadavia – Zona baja de Sarmiento

El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y ocasionalmente con tormentas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Alerta amarillo por viento

El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.