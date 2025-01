Con “Ciudadano Digital” detectaron irregularidades con prestaciones a través de OSP El ministro de Salud, Amilcar Dobladez dijo que investigarán cada caso a fondo y se informó que el mecanismo que permite detectar irregularidades parte de las denuncias de los afiliados.

Este miércoles, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez y el interventor de la Obra Social Provincia, Rodolfo Fasoli, informaron sobre irregularidades con algunas prestaciones de afiliados, y que fueron detectadas a través de la aplicación del CIDI, donde figura, desde diciembre, la historia clínica online.

En este sentido, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez dijo: “El gobernador Marcelo Orrego ha impulsado la transparencia como eje de gestión, implementando en diciembre herramientas digitales en la Obra Social Provincia. Estas incluyen la credencial digital, la receta electrónica y el acceso al Ciudadano Digital, donde los afiliados pueden consultar su historia clínica completa, prestaciones médicas, estudios, internaciones y datos farmacológicos. Ahora, cada paciente es dueño de su información médica y puede controlarla fácilmente”.

Agregó que “recientemente se detectaron irregularidades: afiliados han denunciado prestaciones cargadas en el sistema que no se realizaron. Esto afecta tanto a la Obra Social, que paga por servicios no brindados, como al afiliado, quien puede agotar el límite de consultas mensuales sin haberlas utilizado, debiendo abonar consultas adicionales”.

Por último, dijo que “para prevenir posibles fraudes, se destaca la importancia de la credencial digital, que genera un token único con seguridad bancaria que caduca en 30 minutos. Esta medida protege al afiliado de posibles usos indebidos de sus datos. Se insta a los afiliados a usar esta herramienta y solicitar recetas electrónicas, ya que su adopción masiva erradicará estas situaciones en el futuro”.

En este contexto, junto al interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli, se informó que no hubo estafa por parte de la obra social.

Cabe detacar que la implementación del sistema digital permite a los afiliados acceder a su historial médico y detectar prestaciones no realizadas. Este sistema facilita la transparencia y motiva a los afiliados a denunciar irregularidades.

Fasoli dijo que “si se detecta facturación por prestaciones no realizadas, se toman medidas administrativas contra el prestador y se inicia una denuncia legal. Las denuncias deben ser presentadas físicamente por el afiliado, aunque el inicio puede hacerse online”.

De este modo se detalló sobre las herramientas de control y transparencia a disposición del afiliado. El uso del carnet digital y los tokens contribuyen a prevenir fraudes.

Para concluir se aclaró que no hay perjuicio económico directo para los afiliados, ya que el descuento en los recibos de sueldo es fijo.

Además, se puso énfasis en la importancia de la denuncia. “Las denuncias son esenciales para iniciar investigaciones y delimitar responsabilidades. Sin denuncias formales, la obra social actúa de oficio solo en casos evidentes o graves”, dijeron los funcionarios.