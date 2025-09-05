Con el recinto de la Legislatura lleno, arrancó el simulacro de la Asamblea de la ONU protagonizada por estudiantes secundarios Esta jornada educativa fue organizada por alumnos de la Escuela Industrial y contó con la participación de distintos colegios.

A las 8 en punto comenzó la Asamblea General de la ONU en el recinto de la Cámara de Diputados, donde estudiantes de diferentes colegios asumieron el rol de diplomáticos de distintos países para debatir sobre diferentes temas globales propios de esta organización. Esta propuesta educativa y de carácter institucional y educativo fue organizada por alumnos de la Escuela Industrial y destinada a estudiantes de escuelas de nivel secundario de gestión estatal y privada.

Representado a delegaciones de diferentes países, los estudiantes en rol de delegados, comenzaron a debatir sobre los temas programados y que esta vez estuvieron referidos a los conflictos bélicos entre diferentes naciones, el cambio climático y a la seguridad en diferentes ámbitos. Respetando el procedimiento real de una asamblea de la ONU, cada delegado tuvo 1 minuto y medio para hacer su exposición y someterse, en caso de aceptar, a una o dos interpelaciones.

El desarrollo del simulacro se llevó a cabo en dos escenarios. La asamblea fue en el recito legislativo, donde los estudiantes ocuparon las bancas de los diputados sanjuaninos, mientras que la reunión del Concejo de Seguridad se llevó a cabo en la Sala de Reuniones del Anexo de la Legislatura. Ambos espacios tuvieron lleno total con la presencia de alumnos que durante dos meses se prepararon para representar a las delegaciones y poder debatir con fundamentos sobre los diferentes temas.