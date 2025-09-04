Con más de 1.500 participantes de Uruguay, Brasil, España y Argentina arrancó el Foro Nacional de Turismo San Juan 2025 El evento convoca a referentes del rubro de diferentes provincias y países para reflexionar sobre el modelo de destinos turísticos inteligentes.

Arrancó el Foro Nacional de Turismo San Juan 2025 ‘Diálogo Federal sobre Destinos Turísticos Inteligentes’ que, este año, se destaca por el tema a debatir como también por la calidad y diversidad de sus disertantes. Desde el Ministerio de Turismo de la provincia confirmaron que más de 1.500 personas de Argentina, Uruguay, Brasil y España se inscribieron para participar de este evento que continuará mañana.

El Teatro del Bicentenario abrió sus puertas para el desarrollo de este Foro Nacional de Turismo que centratá el debate y disertaciones en el tema de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) con el objetivo de pensar y proponer iniciativas de transformación de destinos mediante el aporte de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad para un turismo inteligente. Durante el desarrollo se mostrarán ejemplos concretos que inspiran este camino. En este marco, se destacará el caso del municipio bonaerense de Chascomús, el cual fue el primer DTI de la Argentina.

Las actividades continuarán mañana con charlas magistrales y paneles con disertantes de diferentes provincias y países que buscarán terminar con la idea equivocada de que los DTI son únicamente ‘campamentos tecnológicos’, considerando a la tecnología como un componente, ya que la fortaleza del modelo radica en las inteligencia y capacidad de planificar, organizar y gestionar el destino de manera participativa, eficiente y sostenible.