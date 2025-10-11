Con más de 300 participantes, la Escuela Aventura Municipal de Iglesia abrió una nueva temporada con prácticas gratuitas de actividades al aire libre El objetivo es que los vecinos vivencien las propuestas de turismo aventura para que las difundan y recomienden a los visitantes

La Secretaria de Turismo de Iglesia dio inicio a una nueva temporada de la Escuela Aventura Municipal, con propuestas gratuitas y pensadas para disfrutar, aprender y conectar con la naturaleza. El primer encuentro se realizó en el Dique Cuesta del Viento con la práctica de kayak, en la que participaron personas de todas las edades. Fany Perna, secretaria de Turismo, dijo que el objetivo de esta institución es que los vecinos del departamento vivencien las actividades de turismo aventura para que luego las difundan y recomienden a los turistas.

‘La finalidad de la Escuela Aventura Municipal es promover el contacto directo de la comunidad iglesiana con el entorno natural, mediante actividades recreativas y deportivas que fortalecen el sentido de pertenencia, el conocimiento del territorio y el turismo responsable’, dijo Fany Perna, quien agregó que por este motivo está destinada a vecinos que acrediten su domicilio en el departamento. Agregó que en esta temporada ya hay 300 participantes inscriptos para participar de las diferentes propuestas.

Las actividades de esta escuela se desarrollan durante todos el año, pero varían según la temporada. De octubre a abril, se realizan propuestas náuticas como kayak y rafting en el Dique Cuesta del Viento. Estas jornadas se llevan adelante junto al operador La Morada Aventura, empresa local con amplia experiencia en turismo aventura y con el acompañamiento permanente de la Guardia Náutica Provincial, que supervisa y cuida el desarrollo de las actividades en el embalse.

Mientras que de mayo a septiembre, se desarrollan actividades de senderismo y caminatas interpretativas en distintos puntos del departamento, junto al Club Andino Pismanta, cuyos guías colaboran también en el diseño y desarrollo de nuevos senderos turísticos en todo el territorio iglesiano. ‘Estas propuestas son una estrategia para promocionar el turismo y cuidar lo nuestro, ya que los vecinos que participan suben las fotos a sus redes sociales y eso tiene un efecto multiplicador. Por eso el lema de la escuela es conocer para proteger y difundir’, dijo Perna.

Para participar

Los encuentros y salidas de la Escuela Aventura Municipal, del departamento Iglesia, se realizan todos los sábados, dependiendo de las condiciones climáticas. Las actividades están destinadas a personas de todas las edades, con seguro incluido. Los menores de 12 años deber ir acompañados por un adulto. Los vecinos interesados en conocer la oferta completa de actividades y prestadores, pueden ingresar a turismoycultura.com o seguir en Instagram en @descubríiglesia. Lo mismo pueden hacer las personas que visiten el departamento y que deseen contratar algunas de estas propuestas.