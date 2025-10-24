Con mucho tiempo de anticipación, abrieron las inscripciones para la tradicional carrera nocturna en Santa Lucía Se trata de la prueba atlética que se realiza en el marco del aniversario del departamento y previa a su Fiesta Nacional.

En Santa Lucía ya se palpita el aniversario del departamento y las diferentes actividades programadas para celebrarlo. En este marco, y con bastante tiempo de anticipación, el municipio abrió las inscripciones online para participar de ‘Santa Lucía corre de noche’, la tradicional prueba atlética que realiza para que participen atletas profesionales y novatos, y que este año será el próximo 4 de diciembre.

Mercedes Suárez, una de las organizadoras de este evento, dijo que las inscripciones son gratuitas y que estarán habilitadas desde ahora y hasta el 1 de diciembre. Los interesados en participar de esta actividad deportiva pueden inscribirse ingresando en el link: https://forms.gle /Coukhqd6tsn5ktMT9 donde deberán llenar un formulario con los datos personales. La inscripción incluye la entrega de una remera.

El próximo 4 de diciembre, como es lo habitual, ‘Santa Lucía corre de noche’ realizará el recorrido clásico, iniciando en la plaza departamental para luego recorrer algunos de los lugares más destacados del departamento como son la Esquina del Sauce, Cementerio Municipal y la Casa de la Cultura.

La carrera largará alrededor de las 21, tanto para el circuito participativo de 1,5 kilómetros como para el competitivo de 10 kilómetros, con distintas categorías para hombres y mujeres, según las edades. Pero, la acreditación se realizará el día anterior, 3 de diciembre, en la plaza departamental. En esa ocasión se entregarán los kits a los participantes inscriptos.