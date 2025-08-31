Desde la Policía de San Juan emitieron este domingo un informe detallado sobre el estado de rutas y caminos a lo largo y ancho de la provincia. El temporal de Santa Rosa azotó a la provincia con una intensa lluvia y este domingo con nieve en departamentos como Sarmiento y Calingasta.
- Calingasta: La lluvia es persistente en la zona, pero por ahora no hay familias que requieran evacuación. Las calles internas del pueblo son transitables, aunque se recomienda precaución en la Ruta Provincial N° 12 hasta Pachaco debido a desprendimiento de piedras.
- Tamberías: Este domingo pasadas las 10.30 de la mañana comenzó a nevar, lo que puede afectar la transitabilidad de las rutas y caminos.
- Villa Nueva: También nevó lo que puede requerir precaución al transitar por las rutas y caminos.
- Camino Mendoza-Uspallata: El camino está cortado debido a derrumbes, lo que puede afectar la circulación de vehículos y personas.
- Departamental N°1 Capital: La mayoría de las comisarías informaron que no hay novedades en cuanto a la transitabilidad de las rutas y caminos. Sin embargo, la Subcomisaría Santa Lucía Este recomendó transitar con precaución en algunas calles debido a la lluvia.
- Departamental N° 2: La mayoría de las comisarías informaron que no hay novedades en cuanto a la transitabilidad de las rutas y caminos. Sin embargo, la Subcomisaría Cipolletti informó que hay inundaciones en algunas calles del Barrio Las Calandrias y el Barrio 19 de Noviembre.
- Departamental N° 3 Rivadavia – Rawson: Todas las comisarías informaron que no hay novedades en cuanto a la transitabilidad de las rutas y caminos.
- Departamental N° 4 Norte: Las comisarías informaron que las rutas y caminos son transitables con precaución debido a la lluvia. Algunas comisarías informaron que hay leves lloviznas o lluvia en la zona.
- Departamental N° 5 Sur: Las comisarías informaron que la lluvia persiste en la zona y recomendaron transitar con precaución en las rutas y caminos. Se encuentra cayendo nieve en la localidad de Los Berros y Pedernal. Ruta Provincial N° 153 transitable con precaución.
- Departamental N° 6 Zona Este: no hay novedades en cuanto a la transitabilidad de las rutas y caminos.
- Departamental N° 7 Oeste: Las comisarías informaron que hay abundante lluvia en la zona y recomendaron transitar con precaución en las rutas y caminos. Algunas comisarías informaron que hay acumulación de agua en algunos badenes y calles.
Las autoridades recomiendan transitar con precaución en las rutas y caminos debido a la lluvia y la posibilidad de inundaciones. Las autoridades están trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos y brindar asistencia a aquellos que lo necesiten.