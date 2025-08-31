Con nieve en Pedernal, Barreal y Tamberías, así se encuentra el estado de rutas y caminos en San Juan Desde la Policía emitieron un informe detallado sobre el estado de las rutas en diferentes departamentos de la provincia, luego de las intensas lluvias que han afectado la región.

Desde la Policía de San Juan emitieron este domingo un informe detallado sobre el estado de rutas y caminos a lo largo y ancho de la provincia. El temporal de Santa Rosa azotó a la provincia con una intensa lluvia y este domingo con nieve en departamentos como Sarmiento y Calingasta.

This browser does not support the video element.

Calingasta: La lluvia es persistente en la zona, pero por ahora no hay familias que requieran evacuación. Las calles internas del pueblo son transitables, aunque se recomienda precaución en la Ruta Provincial N° 12 hasta Pachaco debido a desprendimiento de piedras.

La lluvia es persistente en la zona, pero por ahora no hay familias que requieran evacuación. Las calles internas del pueblo son transitables, aunque se recomienda precaución en la Ruta Provincial N° 12 hasta Pachaco debido a desprendimiento de piedras. Tamberías: Este domingo pasadas las 10.30 de la mañana comenzó a nevar, lo que puede afectar la transitabilidad de las rutas y caminos.

Este domingo pasadas las 10.30 de la mañana comenzó a nevar, lo que puede afectar la transitabilidad de las rutas y caminos. Villa Nueva: También nevó lo que puede requerir precaución al transitar por las rutas y caminos.

También nevó lo que puede requerir precaución al transitar por las rutas y caminos. Camino Mendoza-Uspallata: El camino está cortado debido a derrumbes, lo que puede afectar la circulación de vehículos y personas. This browser does not support the video element.

Departamental N°1 Capital: La mayoría de las comisarías informaron que no hay novedades en cuanto a la transitabilidad de las rutas y caminos. Sin embargo, la Subcomisaría Santa Lucía Este recomendó transitar con precaución en algunas calles debido a la lluvia.

La mayoría de las comisarías informaron que no hay novedades en cuanto a la transitabilidad de las rutas y caminos. Sin embargo, la Subcomisaría Santa Lucía Este recomendó transitar con precaución en algunas calles debido a la lluvia. Departamental N° 2: La mayoría de las comisarías informaron que no hay novedades en cuanto a la transitabilidad de las rutas y caminos. Sin embargo, la Subcomisaría Cipolletti informó que hay inundaciones en algunas calles del Barrio Las Calandrias y el Barrio 19 de Noviembre.

La mayoría de las comisarías informaron que no hay novedades en cuanto a la transitabilidad de las rutas y caminos. Sin embargo, la Subcomisaría Cipolletti informó que hay inundaciones en algunas calles del Barrio Las Calandrias y el Barrio 19 de Noviembre. Departamental N° 3 Rivadavia – Rawson : Todas las comisarías informaron que no hay novedades en cuanto a la transitabilidad de las rutas y caminos.

: Todas las comisarías informaron que no hay novedades en cuanto a la transitabilidad de las rutas y caminos. Departamental N° 4 Norte: Las comisarías informaron que las rutas y caminos son transitables con precaución debido a la lluvia. Algunas comisarías informaron que hay leves lloviznas o lluvia en la zona.

Las comisarías informaron que las rutas y caminos son transitables con precaución debido a la lluvia. Algunas comisarías informaron que hay leves lloviznas o lluvia en la zona. Departamental N° 5 Sur: Las comisarías informaron que la lluvia persiste en la zona y recomendaron transitar con precaución en las rutas y caminos. Se encuentra cayendo nieve en la localidad de Los Berros y Pedernal. Ruta Provincial N° 153 transitable con precaución.

Las comisarías informaron que la lluvia persiste en la zona y recomendaron transitar con precaución en las rutas y caminos. Se encuentra cayendo nieve en la localidad de Los Berros y Pedernal. Ruta Provincial N° 153 transitable con precaución. Departamental N° 6 Zona Este: no hay novedades en cuanto a la transitabilidad de las rutas y caminos.

no hay novedades en cuanto a la transitabilidad de las rutas y caminos. Departamental N° 7 Oeste: Las comisarías informaron que hay abundante lluvia en la zona y recomendaron transitar con precaución en las rutas y caminos. Algunas comisarías informaron que hay acumulación de agua en algunos badenes y calles.

Las autoridades recomiendan transitar con precaución en las rutas y caminos debido a la lluvia y la posibilidad de inundaciones. Las autoridades están trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos y brindar asistencia a aquellos que lo necesiten.