Con un simulacro clínico se capacitó al personal del Hospital Rawson en atención de hemorragia obstétrica Se trata de una patologías considerara una de las causas predominantes en la mortalidad materna.

En la mañana de hoy se llevó a cabo en el SUM del Hospital Rawson el Taller de Simulación Interdisciplinario de Hemorragia Obstétrica, una instancia de capacitación organizada por el área de Materno Infancia del Ministerio de Salud Pública, destinada a brindar conocimientos sobre cómo abordar y atender esta patología que es considerada una de las principales causas de mortalidad materna

La metodología de simulación clínica utilizada durante el taller permitió recrear situaciones reales dentro del entorno de trabajo, favoreciendo la identificación y resolución de problemas logísticos y de funcionamiento en contextos preclínicos. ‘Esta modalidad de aprendizaje es clave porque permite evitar errores en escenarios reales de urgencia. No hay que olvidar que la hemorragia es una de las principales causas de muerte materna en el mundo’, explicó María Julia Cuetas, médica diplomada en Formación Docente en Salud y reconocida especialista a nivel nacional en la temática.

El taller estuvo destinado a médicos, enfermeros, obstetras y demás personal de la salud.Este taller estuvo destinado a profesionales médicos, enfermeros, obstetras y equipos interdisciplinarios que trabajan en la atención de mujeres embarazadas. Durante la apertura del mismo estuvo presente el secretario Técnico del Ministerio de Salud, Alejandro Navarta, quien destacó el compromiso de los organizadores y subrayó que ‘es un grupo que trabaja permanentemente en la promoción de buenas prácticas en salud’. ‘Contar con la doctora María Julia Cuetas es un verdadero privilegio, ya que es una voz muy autorizada en el país para hablar de hemorragia obstétrica’, sostuvo Navarta.

Por su parte, Natalia Muñoz, jefa de Perinatología de nivel central, explicó que la hemorragia obstétrica es una de las principales urgencias en obstetricia y una de las mayores causas de mortalidad materna en todo el mundo, por lo que ‘estas capacitaciones resultan fundamentales, especialmente cuando se realizan bajo la modalidad de simulación, la herramienta más moderna y práctica en la formación profesional’.

Finalmente, en el taller de capacitación se resaltó que en Argentina, la hemorragia obstétrica ocupa el segundo o tercer lugar como causa de muerte materna. Además, dos tercios de las mujeres que sufren hemorragias posparto no presentan factores de riesgo, lo que convierte al problema en un evento muchas veces inesperado.