Con una nueva encuesta, ahora salen a medir la evolución de la industria sanjuanina Esta actividad forma parte del primer relevamiento que se hizo entre unas 360 empresas más relevantes de los diferentes rubros.

El Gobierno de la provincia lanzó la segunda etapa del Relevamiento Industrial Manufacturero que realizan en forma conjunta los Ministerios de Economía y de Producción para medir el comportamiento del sector industrial provincial. En esta fase se evaluará a poco más de 70 de las 360 empresas encuestadas en un principio, con el objeto de hacer un seguimiento de la evolución de la actividad. La nueva encuesta arrancó hoy.

Al igual que el año pasado, este operativo estadístico se dirige a personas humanas, jurídicas y sucesiones indivisas de la provincia de San Juan que desarrollan actividades industriales dentro del territorio provincial, tomando como referencia del estudio el año 2024. La muestra de empresas a encuestar se conforma a partir de la base del primer relevamiento, garantizando una representatividad equilibrada de todos los departamentos de la provincia. El objetivo es evaluar la evolución de la actividad industrial desde que se hizo la primera encuesta.

‘Esta segunda etapa es un muestreo del primer relevamiento que se hizo el año pasado. En San Juan hay unas 650 empresas industriales registradas. En el primer relevamiento se encuestaron unas 360, y de esas se eligieron 73 para volverlas a relevar ahora con el objetivo de hacer un seguimiento de la evolución de la actividad’, dijo Alejandro Martín, secretario de Industria, Comercio y Servicios.

El funcionario explicó que tras el primer relevamiento y de evaluar los resultados del mismo, se les remitió a las 360 empresas encuestadas una evaluación general del estado de la actividad industrial en la provincia, con sus debilidades, potencialidades, expectativas de inversiones futuras y proyecciones. Ahora, a estas 73 elegidas, se las evaluará a través de una nueva encuesta para ver su evolución, teniendo en cuenta el informe general. ‘De esta manera vamos a lograr tener un muestreo de cómo fue la actividad industrial en estos últimos meses, evaluando una serie de indicadores que nos ayuda, desde el Gobierno, a tomar decisiones para fortalecer la actividad o ver qué empresas necesitan mejor financiamiento’, sostuvo Martín.

La metodología para esta segunda fase del Relevamiento Industrial Manufacturero es similar a la que se implementó en la primera etapa. Los encuestadores visitarán las empresas elegidas, previo aviso, para entregarles el cuestionario que deberán completar, asegurándoles absoluta confidencialidad. Martín dijo que este cuestionario es muy similar al usado en la primera encuesta y que sólo incluye nuevas preguntas que servirán para evaluar la evolución y para indagar con mayor detalles sobre la producción de las unidades económicas, su estructura de costos, los productos e insumos que utilizan, si exporta o destina toda la producción al mercado interno, entre otras variables.

Martín también agregó que, como sucedió en la primera etapa del relevamiento, serán entre 5 y 10 los encuestadores los que visitarán las empresas seleccionadas. Todos pertenecen al equipo de trabajo de la Dirección de Industria y fueron altamente capacitados para llevar adelante esta tarea. Y recordó que cada empresa encuestada, tras finalizar todo el proceso, recibirá un certificado de finalización de la encuesta, requisito que en el futuro le permitirá acceder a programas, beneficios y/o herramientas financieras que determine el Gobierno de la provincia para ayudar al sector industrial.