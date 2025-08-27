Conciencia ambiental: el Central Universitario recibirá desechos electrónicos La jornada será el 13 de septiembre en avenida Ignacio de la Roza 1527 Oeste desde las 9 y hasta las 16.

¿Qué hago con el televisor, la vieja PC, o cuanto aparato eléctrico o electrónico no tiene más utilidad? Las respuestas pueden ser muchas, pero las que involucran responsabilidad social y ambiental, son pocas. Para dar una solución a conciencia los alumnos y docentes del Colegio Central Universitario Mariano Moreno (CCU) trabajan arduamente para la jornada de recepción de esos desechos. Será el sábado 13 de septiembre, en la sede de Av. José Ignacio de la Roza 1527 Oeste desde las 9 y hasta las 16.

Esta campaña involucra a toda la comunidad educativa, y fundamentalmente a los alumnos voluntarios que conforman el CAS – Creando Acciones Solidarias-, que trabajan permanentemente en acciones vinculadas al cuidado del medio ambiente. Por supuesto, que

este trabajo de recolección se hace mano a mano con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, que se encarga de todo el reciclado de las partes que componen estos elementos para un segundo uso.

Los artículos que se recepcionarán son: televisores, equipos de audio, cámaras de video y fotografía, consolas de videojuegos, joysticks, juguetes eléctricos, radios, reproductores de DVD y herramientas pequeñas. Del mismo modo se recibirán computadoras, notebooks, tablets, monitores, CPU, teclados, mouse, parlantes, cámaras, micrófonos, pendrives, disquetes e impresoras. En este punto se solicita que no contengan cartuchos ni tóner.

Por supuesto que también están incluidos teléfonos, fax, módems, contestadoras y celulares.

Adriana Carabajal, docente del CCU y encargada del proyecto de Recolección de Residuos Tecnológicos domiciliarios, cuenta que ‘esta es la décimo tercera campaña que realizamos. Comenzó como un proyecto de intervención socio-comunitaria que tiene como objetivo desarrollar la conciencia ecológica no solamente en los alumnos del establecimiento sino de la comunidad sanjuanina. Se intenta que tomemos conciencia sobre el peligro que implica el uso irresponsable de los RAEE, como denominamos a todos estos residuos que perjudican al ambiente y a la salud humana‘.

Sin duda que esta iniciativa solidaria busca darle un destino responsable a aquellos aparatos electrónicos que ya no se utilizan y que muchas veces terminan contaminando.

‘Con este gesto solidario, no solo contribuimos al cuidado del Ambiente, sino que también damos la oportunidad de reutilizar o reciclar materiales‘, agrega la docente.

En toda esta movida es muy importante la participación de los 32 alumnos que conforman el CAS, quienes además dan charlas a chicos de sexto grado de escuelas primarias y miembros de Clubes Ambientales.

MIRA TAMBIÉN Avanza un proyecto para instalar una escuela gastronómica en el Penal de Chimbas

Dato clave

Si bien esta campaña del Colegio Central Universitario tiene básicamente en la mira los desechos tecnológicos domiciliarios, existen otras alternativas para entregarlos en forma correcta, y evitar la contaminación.

Las empresas, instituciones, municipios u organismos del Estado que necesiten deshacerse de Residuos Eléctricos y Electrónicos deben presentar una nota por mesa de entrada de la Secretaría de Ambiente de la provincia y así solicitar el retiro desde el domicilio que cada uno indique. Luego se pacta día y horario.

La otra opción es llevarlos al punto que se ubica en el estacionamiento del Alto del Bono Shopping y dejarlos en el contenedor dispuesto para ese fin.