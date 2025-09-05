Desde la Feria y Mercado de Abasto de la Ciudad de San Juan dieron a conocer los precios de las frutas, verduras, carnes y embutidos que ofrecen puesteros y comerciantes.
Estos son los precios de referencia:
Verduras:
|Productos
|Desde
|Hasta
|PAPA (kg)
|$400
|$500
|CAMOTE (kg)
|$800
|$1000
|ZANAHORIA (kg)
|$600
|$800
|ZAPALLO TIERNO (kg)
|$1500
|$2000
|ZAPALLO ANCO (Kg)
|$1000
|$1000
|ZAPALLO INGLÉS (kg)
|$1000
|$1200
|CHOCLO (u)
|$700
|$1000
|AJO (cabeza)
|$500
|$1000
|ACELGA (u)
|$400
|$500
|ESPINACA (u)
|$400
|$500
|TOMATE PERITA (kg)
|$800
|$1300
|TOMATE PLATENSE (kg)
|$1000
|$1500
|CEBOLLA (kg)
|$300
|$400
|CEBOLLA DE VERDEO (u)
|$300
|$400
|PIMIENTO (kg)
|$3000
|$4000
|MORRÓN (kg)
|$4000
|$6000
|BERENJENA
|$1500
|$2000
|LECHUGA
|$250
|$350
|PEPINO (kg)
|$4000
|$5000
|BRÓCOLI (u)
|$1000
|$1500
|REMOLACHA (u)
|$800
|$1000
|REPOLLO (u)
|$800
|$1000
|PALTA (kg)
|$7000
|$8000
|CHAUCHA (kg)
|$1500
|$2500
|RÚCULA
|$300
|$500
Frutas:
|Productos
|Desde
|Hasta
|BANANA (kg)
|$1800
|$2500
|MANZANA (kg)
|$1500
|$1800
|NARANJA (kg)
|$1500
|$1800
|CIRUELA (kg)
|$1500
|$2000
|MANDARINA (kg)
|$1500
|$2000
|KIWI (kg)
|$8000
|$9000
|LIMÓN (u)
|$100
|$200
|PERA (kg)
|$1500
|$1800
|POMELO (kg)
|$1500
|$2000
|FRUTILLA (KG)
|$7000
|$8000
|MANGO (u)
|$2000
|$2500
|MEMBRILLO
|$1500
|$2000
|ANANÁ
|$3000
|$4000
Carnes:
|Productos
|Desde
|Hasta
|ASADO
|$8500
|$11.000
|BLANDA
|$9800
|$11.000
|MOLIDA COMÚN
|$3500
|$4500
|MOLIDA ESPECIAL
|$8000
|$8500
|PECETO
|$13.000
|$14.000
|COSTILLA
|$8500
|$9000
|COSTILLA DE CERDO
|$4000
|$6000
|MATAMBRE
|$8500
|$9000
|CHORIZO
|$4500
|$6000
|MORCILLA
|$4500
|$4500
|CHINCHULINES
|$3000
|$5000
|MOLLEJA
|$22.000
|$25.000
|OSOBUCO
|$6000
|$6500
|HÍGADO
|$3500
|$4500
|LENGUA
|$3500
|$4500
|HUEVOS (cartón x 30)
|$4500
|$6500
|POLLO
|$2900
|$3100
|PECHUGA
|$7000
|$8000
|MONDONGO
|$5000
|$6500
|SESOS
|$1000
|$1500
|MILANESA DE CARNE
|$7000
|$7500
|MILANESA DE POLLO
|$3600
|$4800
|BLANDA DE CERDO
|$6000
|$8000