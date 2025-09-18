Desde la Feria y Mercado de Abasto de la Ciudad de San Juan dieron a conocer los precios de las frutas, verduras, carnes y embutidos que ofrecen puesteros y comerciantes.

Estos son los precios de referencia:

Verduras 

Productos Desde Hasta
PAPA (kg) $300 $400
CAMOTE (kg) $1000 $1500
ZANAHORIA (kg) $700 $800
ZAPALLO TIERNO (kg) $1500 $2000
ZAPALLO ANCO (Kg) $1000 $1500
ZAPALLO INGLÉS (kg) $1000 $2000
CHOCLO (u) $1000 $1500
AJO (cabeza) $500 $1000
ACELGA (u) $300 $400
ESPINACA (u) $300 $400
TOMATE PERITA (kg) $1000 $2500
TOMATE PLATENSE (kg) $1500 $2500
CEBOLLA (kg) $400 $500
CEBOLLA DE VERDEO (u) $300 $400
PIMIENTO (kg) $6000 $7000
MORRÓN (kg) $8000 $9000
BERENJENA $1800 $2000
LECHUGA $200 $300
PEPINO (kg) $4000 $5000
BRÓCOLI (u) $1000 $1500
REMOLACHA (u) $1000 $1200
REPOLLO (u) $1000 $1200
PALTA (kg) $7000 $8000
CHAUCHA (kg) $1500 $2500
RÚCULA $400 $500

Frutas

Productos Desde Hasta
BANANA (kg) $2000 $2500
MANZANA (kg) $1500 $2000
NARANJA (kg) $1500 $2000
CIRUELA (kg) $2000 $3000
MANDARINA (kg) $1500 $2000
KIWI (kg) $9000 $10.000
LIMÓN (u) $200 $300
PERA (kg) $1500 $2000
POMELO (kg) $1500 $2000
FRUTILLA (KG) $5000 $6000
MANGO (u) $2000 $3000
ANANÁ $3000 $4000
SANDIA $1500 $2000

Carnes 

Productos Desde Hasta
ASADO $8500 $11.000
BLANDA $11.00 $12.000
MOLIDA COMÚN $3500 $4500
MOLIDA ESPECIAL $8000 $8500
PECETO $13.000 $14.000
COSTILLA $7000 $9800
COSTILLA DE CERDO $4000 $6000
MATAMBRE $8500 $9500
CHORIZO $4500 $6000
MORCILLA $4500 $5000
CHINCHULINES $3000 $5000
MOLLEJA $22.000 $25.000
OSOBUCO $6000 $6500
HÍGADO $3500 $4500
LENGUA $3500 $4500
HUEVOS (cartón x 30) $4500 $6500
POLLO $3100 $3200
PECHUGA $7000 $8000
MONDONGO $6000 $7000
SESOS $1000 $1500
MILANESA DE CARNE $7000 $7500
MILANESA DE POLLO $3600 $4800
BLANDA DE CERDO $6000 $8000
Capital FERIA MERCADO